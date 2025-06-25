Косметолог объяснил причины жжения от патчей для глаз

Врач-косметолог Олимп клиник Воронеж Мария Барбашина рассказала о причинах жжения от патчей для глаз, одного из популярных косметических средств по уходу за кожей лица, и о том, как избежать этого неприятного ощущения.

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По словам специалиста, жжение может быть вызвано несколькими факторами. Среди них: аллергическая реакция на компоненты в составе патчей, особенно у обладателей чувствительной кожи или при наличии аллергии на определенные вещества; а также неправильное использование, например, длительное нахождение патчей на коже, что может привести к раздражению и пересушиванию.

В интервью изданию Южный Федеральный, Мария Барбашина порекомендовала тщательно подбирать патчи, обращая внимание на тип кожи и состав средства, отдавая предпочтение продуктам с натуральными и гипоаллергенными ингредиентами. Важно также соблюдать инструкцию по применению, не держать патчи дольше рекомендованного времени и не использовать их чаще, чем советует производитель.

Среди противопоказаний к применению патчей косметолог назвала: аллергические реакции, повреждения кожи вокруг глаз, воспалительные процессы в зоне век, индивидуальную непереносимость. При появлении сильного жжения или других неприятных ощущений следует немедленно прекратить использование и проконсультироваться с дерматологом.

В качестве альтернативы патчам Мария Барбашина рекомендует использовать маски на гидрогелевой основе, кремы или гели с охлаждающим эффектом, а также домашние средства, например, классические компрессы из огурцов.

Напомним, ранее стало известно, что известная актриса Линдси Лохан готовится к запуску собственного бренда косметики.

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