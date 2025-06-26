Saint Laurent представил новую мужскую коллекцию

Шоколадные шорты с отворотами, скроенные почти как плиссированные городские брюки. Рубашка из выгоревшего шёлка оранжевого оттенка с акцентными плечами и галстуком в тон, небрежно закрученным и заправленным ровно на третьей пуговице. Свободный атласный костюм зеленовато-жёлтого оттенка с закатанными рукавами и руками, лениво засунутыми в карманы, — и снова тот самый характерный перекрученный галстук.

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Каким же потрясающим колористом зарекомендовал себя Энтони Ваккарелло, и с какой точностью он умеет задавать силуэт и настроение всей коллекции. В этом весеннем мужском показе он в полной мере проявил свой талант.

«Я не хотел застревать в этой темноте. И это действительно стало неожиданностью», — сказал он перед показом.

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Обычно Ваккарелло куда больше увлечён драматичным, мощным эстетическим кодом Saint Laurent — тем самым «парижским шиком с изюминкой». В прошлом сезоне, например, он сделал ставку на кожаные сапоги до бедра, надетые поверх деловых костюмов, и фанаты моды сходили с ума. Но на этот раз он приготовил цветовой фейерверк — настоящую симфонию в оттенках бордо, охры, жёлтого, «воды Нила», тёмно-синего, лазурного и целой гаммы неуловимых коричневых тонов. Практически в каждом образе фигурировал тот самый перекрученный галстук — то в тон рубашке, то нарочито контрастирующий с ней. Кажется, на подиуме не было ни одного чёрного предмета (если не считать классических шнурованных туфель).

Повторяющиеся элементы — свободные брюки со складками на талии, рубашки с подплечниками, струящиеся, но чёткие тренчи — создавали гипнотический эффект. Но, конечно, у Ваккарелло всегда есть второй план:

«Это смесь Saint Laurent 1974 года и атмосфера беззаботных пляжных вечеринок 80-х».

Ваккарелло думал о тех удивительных моментах, которые Ив Сен-Лоран проводил с друзьями в Марокко и Париже.

«Это было странное время для него. Он закрылся в себе, и мне это напомнило хаос, который творится в мире сейчас», — сказал дизайнер.

Фотография молодого длинноногого Ивa, играющего в теннис (во время отпуска в Нигерии) в широких шортах с отворотами и рубашке с длинным рукавом, вдохновила на первый образ коллекции. И тот же силуэт — рубашка с подчёркнутыми плечами — стал её основой.

«Это как в женской коллекции. Можно расстегнуть пуговицы, и подплечники исчезнут. Тогда силуэт становится мягким и расслабленным», — добавил модельер.

Кроме того, модельер посмотрел ещё не вышедший фильм о покойном художнике Ларри Стэнтоне. Коллекция также стала данью уважения другим художникам — Патрику Ангусу и Билли Салливану, а также целому поколению красивых молодых мужчин, чьи жизни унёс СПИД в те годы. Яркие краски с их портретов перекочевали прямо в палитру Ваккарелло.