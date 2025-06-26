Жена Роберта Паттинсона снялась в блестящем топе

Английская актриса и певица Сьюки Уотерхаус поделилась с подписчиками серией фото в откровенном образе. Пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 4,4 миллиона подписчиков.

© Соцсети

© Соцсети

© Соцсети

33-летняя жена актера Роберта Паттинсона снялась в блестящем топе на голое тело и ярко-красных спортивных шортах оверсайз-кроя. Она сфотографировалась на балконе у лестницы в босоножках на каблуке. При этом волосы знаменитость распустила, завершив образ солнцезащитными очками.

Ранее Уотерхаус в откровенном образе снялась для австралийского журнала Love Want.