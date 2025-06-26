Не узнала себя в зеркале: что делать, если пластика вышла неудачной

Пластическая хирургия — одно из самых востребованных направлений современной медицины, тесно связанное с индустрией красоты. Однако за стремлением к совершенству часто скрываются неочевидные психологические причины, а последствия операций могут быть непредсказуемыми. Как быть, если ожидания от операции не оправдались, рассказала «Вечерней Москве» ведущий специалист сети клиник «Семейная», клинический психолог Елена Ильина.

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Существует два направления пластической хирургии:

Восстановление внешности после травм и врожденных дефектов — то, что рекомендовано делать по медицинским показаниям.

Эстетическая пластическая хирургия — когда пациент добровольно идет на операцию, без медицинских показаний.

Почему люди добровольно идут на пластику

Возрастные изменения

Женщины, а сейчас часто и мужчины, с приближением кризиса середины жизни остро реагируют на возрастные изменения лица и тела. Индустрия красоты предлагает массу возможностей — от инъекционных и аппаратных процедур до пластической хирургии для омоложения.

Но некоторые люди не могут остановиться и зачастую становятся зависимыми от пластики. Этот процесс становится неуправляемым.

Дисморфофобия

Это состояние, при котором человек чрезмерно обеспокоен своей внешностью, излишне акцентирует внимание на ее дефектах и особенностях. Это расстройство, при котором человеку постоянно что-то в себе не нравится, а незначительный дефект воспринимается как уродство. Причем эти недостатки, как правило, не заканчиваются: сначала не нравится нос, затем форма губ, потом пропорции тела — и так до бесконечности. В тяжелых случаях требуется психотерапия, а иногда и госпитализация.

Соответствие стандартам красоты

Социальные сети и массовая культура поощряют тренд на большую грудь, пухлые губы и маленький нос, создавая иллюзию, что идеальная внешность равно счастье.

Обратная сторона пластики

Важно понимать, что любое хирургическое вмешательство — это риск, и пластическая хирургия не исключение. Но ответственность за этот риск клиент должен брать на себя, ведь, меняя внешность, человек меняет и свое психологическое состояние.

Если операция прошла успешно и пациент удовлетворен результатом, то его психологическое состояние меняется в положительную сторону. Самооценка повышается, человек испытывает положительные эмоции, он удовлетворен и продолжает жить дальше — при условии, что хотел изменить лишь внешний недостаток.

А если результаты пластической операции не совпали с ожиданиями, то психологическое и психическое состояние очень ухудшаются, что может привести к стрессу, депрессии и даже появлению суицидальных мыслей.

Если вы столкнулись с такой проблемой, важно не оставаться с ней один на один — нужно постоянно быть на связи с лечащим врачом, а также с психологом или психотерапевтом. Важно окружить себя поддержкой, найти хобби или работу, использовать такие защитные механизмы, как сублимация и рационализация.

А также при решении идти на пластическую операцию важно понимать, чего вы хотите достичь на самом деле — внешних изменений или внутренних.

Перед операцией стоит проконсультироваться не только у хирурга, но и у психолога. Это поможет понять истинные причины желания изменить внешность и избежать необдуманных решений.

Пластическая операция — осознанный выбор, но уникальность и внутренние ценности гораздо важнее, чем соответствие чьим-то стандартам.

Важно понимать, что в некоторых ситуациях специалист обязан отказать в проведении пластической операции, чтобы не причинить пациенту вред. Пластический хирург Софья Абдулаева рассказала «Вечерней Москве» о шести случаях, когда отказ врача является не только оправданным, но и необходимым для защиты пациента.