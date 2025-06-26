Зумеры начинают массово менять телефоны

Стала заметна тенденция: молодые люди отказываются от смартфонов в пользу кнопочных телефонов. В соцсетях завирусились ролики зумеров, которые рассказывают о преимуществах использования этих ностальгических устройств.

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Видеоролики американских зумеров, которые рассказывают о своем опыте использования кнопочных телефонов, которые позволяют выйти из круглосуточного плена смартфонов, набирают в сетях огромное число просмотров. Эксперты констатируют, что кнопочные телефоны снова в тренде – молодое поколение готово пожертвовать удобными современными приложениями ради возвращения в прошлое, живого общения и избавления от цифрового рабства.

Сергей Кузьменко, руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества, комментирует: тенденция к отказу от современных технологий наблюдается не только среди зумеров, но и людей более старшего возраста. Она обусловлена не только модой, но и реальной психоэмоциональной усталостью от пребывания в онлайн-пространстве. Кнопочные телефоны в этом ракурсе становятся способом осознанного ограничения пребывания в цифровом мире, который позволяет оставаться на связи, но и устанавливает границы.