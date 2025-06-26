Шарлиз Терон шокировала публику «голым» комбинезоном

Голливудская актриса Шарлиз Терон продемонстрировала фигуру в «голом» комбинезоне. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

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49-летняя Шарлиз Терон появилась на красной дорожке премьеры фильма «Бессмертная гвардия 2» в Голливуде. Актриса предстала перед фотографами в черном комбинезоне-сетке с высоким воротником из новой коллекции Givenchy, под который надела нижнее белье в тон. Артистка добавила к наряду жакет, серьги и ботильоны с квадратным носком. Над образом знаменитости работала ее стилист Лесли Фремар. Шарлиз Терон собрали волосы в гладкий высокий пучок и сделали макияж в нюдовых тонах.

Шарлиз Терон никогда не была замужем. В разное время она состояла в отношениях с актером Крейгом Бирко, солистом группы Third Eye Blind Стивеном Дженкинсом и коллегой по фильму «24 часа» Стюартом Таунсендом. В декабре 2014 года актриса объявила о помолвке с Шоном Пенном спустя год романа, а в июне 2015-го они расстались. В мае 2023 года появилась информация, что Шарлиз Терон встречается со спортивным манекенщиком Алексом Дмитриевичем.

В конце ноября СМИ писали, что актриса зарегистрировалась в приложении для знакомств со знаменитостями Raya после расставания с манекенщиком Алексом Димитриевичем.