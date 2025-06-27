Звезда «50 оттенков серого» попала на обложку глянца

Звезда «50 оттенков серого», актриса Дакота Джонсон, снялась в бикини после разрыва с солистом Coldplay Крисом Мартином. Фото опубликовано в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Дакота Джонсон стала героиней нового выпуска журнала Elle!. 35-летняя голливудская актриса предстала на обложке издания в образе бренда Gucci. Артистка позировала в бордовом лифе бикини с монограммой марки и голубых джинсах с коричневым кожаным ремнем. Знаменитость держала в руках платок. Дакоте Джонсон уложили волосы и сделали макияж в естественном стиле.

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4 июня издание People сообщило, что Дакота Джонсон и Крис Мартин расстались после слухов о свадьбе. По данным источника, в последний раз пару заметили вместе около двух недель назад, когда они гуляли в Малибу. После этого их не видели папарацци.

«На этот раз все окончательно», — сообщил инсайдер.

В 2024-м уже появлялись слухи о расставании звезд. Тогда анонимный источник заявил таблоиду Daily Mail, что актриса и певец решили «двигаться дальше». Сообщалось, что Джонсон сняла помолвочное кольцо и отсутствовала на европейской части тура Coldplay. Позже актриса показала журналистам свое помолвочное украшение. Издание TMZ отмечало, что Джонсон выглядела раздраженной и смотрела на фотографов пристально, чтобы убедиться, что они сделали снимок.