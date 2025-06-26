Шэрон Стоун стала лицом рекламной кампании новой коллекции Mugler

Голливудская актриса Шэрон Стоун снялась в жакете с голой грудью. Фото опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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67-летняя Шэрон Стоун стала лицом рекламной кампании капсульной коллекции Mugler. На одном из кадров актриса предстала в темно-синем костюме в полоску, который состоял из жакета и мини-юбки. Артистка не стала надевать бюстгальтер. Знаменитость дополнила образ колготками, туфлями на каблуках и массивными серьгами. Стилист сделал Шэрон Стоун гладкую укладку, а визажист — макияж с черными стрелками. Актриса сидела на комоде, а рядом лежал на кровати полуголый мужчина.

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Шэрон Стоун в 2001 году перенесла инсульт, и врачам с трудом удалось ее спасти. Актриса рассказывала, что мало кто верил в ее восстановление после сложной операции. Также с детства звезда «Основного инстинкта» страдает от сахарного диабета и находится на инсулинотерапии. Однако, по словам артистки, проблемы со здоровьем никогда не останавливали ее от занятий спортом. Сейчас Стоун активно практикует пилатес и йогу, а еще внимательно следит за питанием и не употребляет алкоголь.

Шэрон Стоун также занимается воспитанием троих приемных сыновей: Роэна, Лэрда и Куинна.