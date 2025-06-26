Ретро, спорт и янтарные линзы — выбираем модные солнцезащитные очки

Солнцезащитные очки — не просто аксессуар, а полноценная часть летнего гардероба. Они не только защищают глаза от ультрафиолета, но и задают тон всему образу: могут добавить дерзости, строгости или загадочности. Летом 2025 года мода предлагает не выбирать между практичностью и стилем. Стилист Маша Ведерникова дала пять актуальных советов, которые помогут подобрать идеальную пару.

Выбирайте оправу с акцентом

Этим летом очки — это не фон, а главный герой образа. В моде массивные формы, яркие цвета, необычные геометрии: от шестиугольников до кошачьих глаз.

«Особенно актуальны модели в цветах леденцовых карамелей — сиреневый, лайм, небесно-голубой. Яркая оправа делает даже самый простой образ с футболкой и джинсами продуманным и стильным», — говорит эксперт.

Прозрачные линзы — для смелых

Очки с прозрачными или слегка тонированными линзами снова в тренде. Особенно популярны оттенки розового, янтарного, оливкового и серого. Такие модели можно носить и днем, и на вечеринке: они не скрывают глаза, но создают эффект киношной звезды. Главное — сочетать их с аккуратным мейкапом и избегать тяжелых и крупных аксессуаров рядом.

Возвращение ретро

Эстетика 70-х и 90-х продолжает доминировать.

«Большие квадратные формы, тонкие металлические дужки, винтажные очки в духе диско и минимализм из начала нулевых — все это снова в моде. Важно не копировать буквально, а осмысленно интегрировать элемент в свой стиль. Ретро-модели отлично работают с платьями в цветочек, брюками-палаццо и белыми рубашками», — советует стилист.

Спортивный стиль — не только для спорта

Очки в духе горных лыж и велозаездов — яркий и неожиданный тренд. Обтекаемые формы, зеркальные линзы, плотная посадка — раньше они были атрибутом триатлета, теперь — элементом модного образа. Их носят с жакетами, платьями и даже классическими комплектами. Да, это достаточно дерзкое решение, но именно оно задает динамику всему образу.

Не забывайте про форму лица

Мода модой, но очки должны подходить индивидуально. Круглому лицу идут угловатые оправы, квадратному — округлые, овальному — почти любые, главное — пропорции. Слишком крупные модели могут «съесть» лицо, а слишком узкие — исказить черты.

Примеряйте, фотографируйтесь и прислушивайтесь к себе — комфорт и гармония важнее, чем хайп.