Неопрятность стала новым модным трендом

Тенденция «неопрятная девушка» обрела актуальность в текущем сезоне. Об этом сообщает Fashion United.

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Новый тренд стал противоположностью эстетики clean girl, олицетворяющей чистоту и здоровый образ жизни. На данный момент хэштег #messygirl («неопрятная девушка») набрал десятки тысяч просмотров в соцсетях, а популяризаторами моды называют рэпершу Charli XCX, певицу Билли Айлиш и исполнительницу Лолу Янг, чья песня «Я слишком неряшливая» завирусилась в TikTok.

Последовательницы messy girl предпочитают рваные колготки, джинсы с множеством разрезов, кроп-топы и одежду с имитацией пятен на ткани. Кроме того, популярность обрели платья с асимметричным кроем и наряды из кожи.