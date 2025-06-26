Эксперт рассказал, как не нарваться на подделку зарубежных брендов

Чтобы избежать подделок на зарубежные бренды, нужно выбирать маркетплейсы с функцией проверки товаров на оригинальность. Об этом «Газете.Ru» рассказал основатель сервиса доставки из Китая RAKETA Антон Савицкий.

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«Если вы хотите быть уверены в подлинности бренда — выбирайте платформы, которые сами вручную проверяют подлинность товара», — заявил эксперт.

Антон Савицкий также посоветовал покупать товары в официальных магазинах брендов, представленных на маркетплейсах.

По словам эксперта, на некоторых платформах есть функция проверки товаров, что позволяет сделать бесплатный возврат продавцу в случае несоответствия товара.

Чтобы сэкономить на шопинге, Антон Савицкий рекомендовал заказывать вещи напрямую с китайских маркетплейсов. Эксперт отметил, что у них самый широкий ассортимент в мире, а цены в разы ниже аналогичных товаров, продаваемых в России.

Антон Савицкий обратил внимание, что на некоторых площадках покупатели могут объединять заказы от разных продавцов, что существенно снижает итоговую стоимость доставки.

«Такой подход особенно удобен, если вы планируете покупать сразу несколько товаров для себя и близких — все приходит в одной посылке, а вы платите один раз», — отметил эксперт.

До этого был назван самый популярный люксовый бренд у россиян.