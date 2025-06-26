Косметолог объяснил, как ухаживать за жирной кожей летом

Энзимная пудра — необходимое средство для жирной кожи летом, потому что она позволяет избежать забитых пор и черных точек. Об этом «Газете.Ru» рассказала дерматолог и косметолог бренда Icon Skin Галина Амосова.

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«Энзимная пудра помогает более глубоко очистить поры, мягко отшелушивает ороговевшие клетки и при этом не повышает фоточувствительность кожи. Если хотите избежать забитых пор, черных точек и комедонов, то добавьте это средство в уход», — заявила врач.

Косметолог отметила, что энзимную пудру нужно использовать 2–3 раза в неделю. По словам Амосовой, вечером средство можно применять после гидрофильного масла вместо умывания пенкой или гелем.

Врач обратила внимание на важность очищения кожи летом. Амосова заявила, что необходимо выбирать средства на основе мягких ПАВов. Она пояснила, что дополнительно, если это необходимо, они могут содержать небольшой процент кислот или энзимов для более глубокого очищения пор.

Тем, кто ежедневно использует солнцезащитный крем в уходе, к вечернему очищению нужно в обязательном порядке добавить правильное гидрофильное масло.

«Именно для жирной кожи оно будет наиболее эффективно, потому что максимально качественно смоет с кожи солнцезащитные средства, а также растворит и уберет излишки кожного себума. Но при выборе обращайте внимание на состав: истинное гидрофильное масло должно быть на основе масел. Воды в составе быть не должно», — объяснила Амосова.

Врач добавила, что в летний период жирную кожу нужно очищать утром и вечером. Косметолог объяснила, что чрезмерное очищение может нарушить естественный защитный слой и спровоцировать еще большую жирность.

Амосова призвала не забывать об увлажнении кожи. Чтобы избежать обезвоживания, врач рекомендовала использовать гелевые или эмульсионные сыворотки.

Для контроля жирного блеска дерматолог посоветовала добавить в уход себорегулирующие средства и активы. Амосова заявила, что отлично работают средства с ниацинамидом.

До этого дерматолог перечислила опасные заблуждения про SPF.