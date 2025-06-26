В России начали продавать свистки за 15 тысяч рублей

Российский бренд Monochrome начал продавать свистки за 15,5 тысячи рублей. Соответствующий товар появился на сайте модной марки.

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Аксессуар Neck Whistle Chrome из коллекции Tennis выполнен из сплава меди, цинка и никеля. Кроме того, он имеет гипоаллергенное гальваническое покрытие чистым серебром и дополнен бело-синим хлопковым шнурком. Также на свистке присутствует гравировка с фирменным логотипом бренда.

Ранее сообщалось, что Monochrome угодил в скандал из-за недовольства перекрытием дорог в Москве 7 и 9 мая. Автор Telegram-канала марки возмутился закрытиями магазинов, которые располагались на пути следования парада Победы.