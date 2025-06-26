Пять массажеров для тела, которые заменят поход в салон

Бьюти-практики в салонах всегда влетают в копеечку. Особенно в случаях, когда речь идёт о курсе антицеллюлитных процедур для тела. Собрали пять классных гаджетов, которые дадут видимый результат при использовании дома и помогут сэкономить.

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Массажёр-миостимулятор для тела KIO, Wau

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Массажёр для борьбы с целлюлитом и дряблостью. Он работает над плотностью кожи, справляется с локальными жировыми отложениями и повышает общий тонус тела. Насадка для электромиостимуляции стимулирует кровообращение и лимфоток, поэтому жир расщепляется быстрее обычного, а отёки не задерживаются надолго. Вторая насадка совмещает в себе все плюсы радиочастотного лифтинга и фототерапии — это и прогревание жировых ловушек, и уменьшение количества морщин на теле, и борьба с пигментацией.

Щётка для массажа и очищения тела Luna 4 body, Foreo

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Решает сразу две масштабные проблемы, с которыми сталкивается большинство: заметный целлюлит и красные точки на коже, в народе известные как «гусиная кожа». Массаж с щёткой разгоняет жидкость и помогает ей циркулировать правильно, чтобы жировые клетки распределялись равномерно, а не скапливались в определённых зонах. Это и делает целлюлит менее заметным. Силиконовые щетинки не травмируют кожу, но при этом отшелушивают и помогают избавиться от «гусиного» эффекта.

Вибромассажёр для тела EMS MIO, Gess

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Главная особенность массажёра — электромиостимуляция. Девайс посылает электрические импульсы в мышцы, заставляя их сокращаться и расслабляться, как на хорошей тренировке. Кровоток и лимфа от такой стимуляции разгоняются, поэтому отёки при регулярном использовании не беспокоят. Общий эффект — подтянутая кожа и укреплённая мускулатура вместе с расслаблением после массажа. Использовать можно на всём теле, но тщательная проработка зоны бёдер поможет избавиться от целлюлита.

Массажёр для тела «Волна», Bradex

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Полезная вещь в хозяйстве, которая пригодится и после тяжёлого дня на работе, и во время домашних спа-процедур. Девайс заменяет профессиональный массаж, а если взять за привычку регулярно проводить с ним хотя бы 15 минут, то можно заметить и лимфодренажный эффект, и разглаживания ямочек целлюлита. И это не говоря о том, что после такой процедуры сон будет крепким и спокойным, ведь в теле не останется зажимов и болей.

Массажёр для тела Vacu Ulta, Gezatone

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Внутри есть три технологии: роликовый и вакуумный массаж плюс светотерапия. Можно использовать каждую по отдельности, а можно попробовать специальную насадку. Она комбинирует методы, чтобы реальный эффект стал заметен скорее. Ролики на насадке усиливают эффект вакуума, при этом продолжают как бы «проминать» кожу и мышцы, поэтому результат можно сравнить с тем, что получают после курса LPG-массажа. Небольшой размер подойдёт для тщательной проработки отдельных зон, которым порой нужно чуть больше внимания и заботы: бёдер, ягодиц и живота.