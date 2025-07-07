Польза натуральных масел для волос

Масла — довольно, универсальные средства, но лучше придерживаться рекомендациям. Масла — это не просто жиры, а активные функциональные компоненты, влияющие на структуру волос и здоровье кожи головы. Лучше всего использовать мягкие шампуни без сульфатов (например, с кокосовыми ПАВ или бетаинами), особенно после масляных масок, чтобы не пересушить волосы. Если вы используете увлажнение, лучше наносить масло после него, чтобы "запечатать" влагу. Масла — это не просто жиры, а активные функциональные компоненты, влияющие на структуру волос и здоровье кожи головы. Их эффективность зависит от жирнокислотного состава, технологии применения и формулы средства. Используемые грамотно, масла способны существенно улучшить внешний вид и прочность волос.

Василина Костюнина Бьюти-эксперт, директор по продукту бренда Nomica