Польза натуральных масел для волос
Все чаще мы сталкиваемся с трендом на натуральные уходовые средства: кремы, обертывания, эко-продукты. Одним из трендов, который стал особенно популярным в соцсетях стали натуральные масла для волос. Блогеры часто используют их и хвастаются результатами. Работают ли эти средства или это лишь маркетинговый ход? С "Рамблером" своими рекомендациями по использованию поделилась бьюти-эксперт Василина Костюнина.
Почему масла полезны для волос
Масла создают гидрофобную плёнку на поверхности кутикулы, уменьшая пористость и предотвращая потерю влаги. Также они обеспечивают защиту от агрессивного воздействия поверхностно-активных веществ в шампунях и повышают эластичность волоса. При мытье волос водой и шампунем происходит набухание волосяного стержня. Это приводит к временной дестабилизации межкератиновых связей (водородных и ионных), особенно если в составе есть агрессивные ПАВы (например, лаурилсульфат натрия). Потеря липидов и белков при этом — один из факторов ломкости.
Как выбрать нужное масло
Для сухих, ломких и поврежденных волос
- Кокосовое масло. Содержит большое количество лауриновой кислоты, которая способна глубоко проникать в структуру волоса благодаря низкой молекулярной массе. Оно укрепляет кератин, снижает потерю белка и увлажняет волосы изнутри. Особенно эффективно при регулярных горячих укладках и окрашивании.
- Масло авокадо. Богато витаминами A, D, E, лецитином и фитостеролами. Обладает высокой проникающей способностью и помогает восстановить липидный слой волоса.
Для нормальных и склонных к жирности волос
- Аргановое масло. Содержит олеиновую и линолевую кислоты, витамин Е и сквален. Обеспечивает антиоксидантную защиту, укрепляет структуру волоса, не утяжеляя его. Быстро впитывается, подходит даже для тонких волос.
- Жожоба (жидкий воск). Его состав близок к себуму человека, благодаря чему регулирует работу сальных желез. Полисахариды и воски (в масле жожоба) формируют пленку, аналогичную гидролипидному барьеру кожи, препятствуя трансэпидермальной потере воды.
Для кудрявых, пористых и пушистых волос
- Масло ши. Обладает плотной текстурой и содержит насыщенные жирные кислоты, идеально подходит для снижения пушистости и удержания влаги в структуре волоса.
- Касторовое масло. Высокое содержание рицинолевой кислоты стимулирует рост волос, укрепляет фолликулы и уменьшает ломкость. Может быть слишком тяжелым для тонких волос, рекомендуется использовать в смеси.
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Как правильно выстроить уход
Масла — довольно, универсальные средства, но лучше придерживаться рекомендациям. Масла — это не просто жиры, а активные функциональные компоненты, влияющие на структуру волос и здоровье кожи головы. Лучше всего использовать мягкие шампуни без сульфатов (например, с кокосовыми ПАВ или бетаинами), особенно после масляных масок, чтобы не пересушить волосы. Если вы используете увлажнение, лучше наносить масло после него, чтобы "запечатать" влагу. Масла — это не просто жиры, а активные функциональные компоненты, влияющие на структуру волос и здоровье кожи головы. Их эффективность зависит от жирнокислотного состава, технологии применения и формулы средства. Используемые грамотно, масла способны существенно улучшить внешний вид и прочность волос.