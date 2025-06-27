Модные женские шорты в 2025 году

Шорты — элемент гардероба, который позволяет создавать стильные образы на разные случаи. Наряд с шортами уместен не только в отпуске или на прогулке, но и в офисе. В этом году дизайнеры делают ставку на разнообразие: от классических джинсовых моделей до элегантных костюмных вариантов и дерзких микрошорт. Подробнее о том, какие цвета, принты и фасоны будут в моде в 2025 году, а также как правильно носить шорты, — в материале «Ленты.ру».

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Общие тренды шорт в 2025 году

Цвета

«Белый — отличный вариант для лета, он ассоциируется со свежестью и чистотой. Особенно хорошо этот цвет выглядит на льняных и хлопковых тканях, но не забывайте, что нужно отдавать предпочтение плотным изделиям — так ткань не будет просвечивать», — рассказал в беседе с «Лентой.ру» стилист сети офф-прайс магазинов Familia Олег Горчанин.

Белый цвет хорош и тем, что сочетается с различными принтами, будь то горох, полоска или зебра

Пастельные оттенки шортов также в тренде в 2025 году: нежные, «припудренные» цвета легко вписываются в базовый гардероб и не выглядят просто. Среди таких тонов можно отметить:

нежно-розовый;

лавандовый;

пыльно-голубой;

оливковый;

песочно-бежевый;

глубокий серо-розовый;

сливочное масло.

В этих оттенках отлично смотрятся хлопковые и льняные шорты

Яркие цвета — идеальное решение для создания летнего образа. Красный, синий, зеленый, апельсиновый и лимонный позволят выделиться из толпы. Но помните: если вы выбираете шорты яркого цвета, верх должен быть в более спокойных тонах.

Темные оттенки в этом сезоне тоже остаются в тренде: коричневый, шоколадный и карамельный цвета смотрятся сдержанно и при этом дорого. Такие тона особенно хорошо выглядят в сочетании с натуральными аксессуарами из замши, канваса или соломы.

Темно-коричневый цвет — один из доминирующих в этом сезоне — отличная альтернатива классическому черному в летних образах

Материалы

В этом сезоне в тренде натуральные ткани:

лен — легкий и дышащий материал, слегка мнется. Хорошо обработанный лен приятен к телу, но его тяжело достать в масс-маркете, поэтому стоит обращать внимание и на смесовые ткани, например, лен с вискозой или лен с хлопком;

хлопок — практичный, гипоаллергенный, подходит для ежедневной носки, но сильно мнется; вискоза и шелк — для любителей шика, особенно нежно смотрятся в расслабленных фасонах;

деним — в 2025 году джинсовые шорты снова на пике популярности, причем актуальна не только голубая джинса, но и белая, серая, черная, а также принтованная;

костюмная ткань — отличный вариант для деловых встреч в жаркую погоду;

трикотаж — набирает популярность за счет своей мягкости и эластичности.

Принты

Полоска — вертикальная, диагональная, узкая и широкая — будет отлично смотреться на свободных фасонах и вытягивать силуэт. Особенно востребованы мини-шорты с тонкой светлой линией, которые выглядят стильно и не слишком броско, рассказал Олег Горчанин.

Вертикальные узкие полоски, в отличие от горизонтальных широких, стройнят и делают фигуру более утонченной

Ретро-клетка и гингем (простая клетка, состоящая из светлых и темных квадратов на белом фоне) остаются одними из самых востребованных принтов сезона, продолжил стилист. Они придают образу свежесть и легкую винтажную нотку, что особенно актуально для повседневных и офисных образов. Клетка встречается как в классических красно-черных и синих оттенках, так и в пастельных тонах.

Цветочный принт — классика летних романтичных образов. Особенно популярны яркие, контрастные цветы на нейтральном фоне и абстрактные цветочные композиции. Такие рисунки хорошо смотрятся на льняных и хлопковых тканях, подчеркивая натуральность материала.

Абстракция и геометрия. Обратите внимание: если вы выбираете шорты с подобным рисунком, то сочетать их можно только с базовыми однотонными вещами, чтобы не перегрузить образ. Геометрическая абстракция часто использует пересекающиеся фигуры, асимметричные полосы и футуристические формы, что позволяет экспериментировать со стилем.

Животные принты (анималистические). Леопардовые пятнышки, змеиный узор и полоски тигра или зебры тоже остаются в трендах. Они гармонично сочетаются с однотонными топами, футболками, рубашками и хлопковыми джемперами.

Важно не перегружать образ, чтобы не выглядеть вульгарно

Самые модные фасоны шорт в 2025 году

Шорты-юбки

Это женственные и удобные модели, которые сочетают в себе комфорт шорт и элегантность юбки, при этом давая свободу движениям. Внешне выглядят как юбка благодаря драпировке, воланам, складкам или узкому крою снизу, однако имеют свободную внутреннюю конструкцию шорт.

Чаще всего они выполнены из легких, натуральных тканей — хлопка, трикотажа, льна или шифона, что делает их идеальными шортами для летних жарких дней. Однако есть и более плотные джинсовые варианты.

Наиболее актуальны асимметричные модели и варианты с запахом или из легкой струящейся ткани. Они хорошо смотрятся с облегающими топами, кроп-блузами и легкими жакетами, блузками, рубашками, тонкими свитерами и аксессуарами в стиле бохо. Дополнить образ можно балетками, минималистичными сандалиями или кедами.

Джинсовые шорты

Отличный летний вариант для тех, у кого джинсы являются базовым элементом гардероба. Джинсовые шорты могут быть выполнены в любых вариантах: мини, длинные, с высокой и низкой посадкой, с необработанными краями, нашивками, заклепками, бахромой и принтами.

«Джинсовые летние шорты — универсальный вариант гардероба на теплое время года. Их можно надевать с топами, футболками, свободными рубашками, легкими жакетами, кроссовками или любой другой обувью на плоском ходу», — рассказала «Ленте.ру» стилист Елена Висангириева.

Такой вариант одежды подходит и худым девушкам, и девушкам с формами плюс-сайз.

Важно выбирать шорты, которые подчеркивают достоинства вашей фигуры, и помнить, что эта вещь не должна сидеть «в облипку»

Спортивные шорты

В тренде модели из трикотажа, а также нейлона и полиэстра. Чаще всего у них есть удобные карманы и специальные вставки для вентиляции. Популярны как свободные фасоны с эластичным поясом, на резинке или на шнурке, так и облегающие велосипедки, которые не сковывают движения.

«Велосипедки — один из самых удобных вариантов шорт для женщин на лето, практически не ощущаются на теле. Сочетайте их с объемными футболками, толстовками, рубашками и оверсайз-жакетами, создавая баланс между спортивным и повседневным образом. Велосипедки можно надеть как с кроссовками, так и с босоножками на каблуке. Не забывайте дополнять образ аксессуарами — кепками, сумками и фактурными очками», — добавил Олег Горчанин.

Шорты-бермуды

Длина таких шорт обычно достигает колена или опускается чуть ниже, а свободный или слегка приталенный крой позволяет создавать комфортный и стильный образ. В тренде натуральные оттенки: бежевый, песочный, оливковый, пастельные тона и деликатные принты, которые отлично подходят для летней жары. Особое внимание в этом сезоне уделяется моделям из льна, хлопка и вискозы.

«Джинсовые бермуды с потертостями или необработанными краями входят в топ трендов летнего сезона 2025 года. Длинные шорты идеально подходят к лаконичным топам, оверсайз рубашкам и структурированными пиджаками. Варианты с ремнем подчеркивают талию и добавляют образу завершенности. Из обуви подойдут как кеды, так и балетки, слингбэки, элегантные босоножки на каблуке», — Олег Горчанин, стилист.

Микрошорты (мини-шорты)

Самые распространенные модели длиной чуть ниже ягодиц. Обычно выполнены из легких материалов (хлопок, лен). Идеальны для жарких летних дней. При выборе ультракоротких шорт важно придерживаться минимализма и избегать логотипов, деталей и рисунков.

В сочетании с объемными рубашками и пиджаками, легкими куртками-косухами или длинными свитерами микрошорты создают эффектный контраст между лаконичностью поясных и плечевых изделий. Стилисты рекомендуют носить микрошорты с массивными кроссовками, сандалиями на платформе или высокими ботинками.

Дополнить образ можно минималистичными аксессуарами: небольшими сумками, очками с геометрической оправой, гольфами и лаконичными украшениями.

Шорты в винтажном стиле

Присмотритесь к моделям с антуражем старины — с потертостями, вышивкой, бахромой, металлическими деталями — такие вещи привлекут внимание окружающих и подчеркнут вашу индивидуальность. Чтобы сохранить современность образа, винтажные шорты рекомендуется сочетать с минималистичным верхом и лаконичными аксессуарами.

Костюмные шорты

Костюмные шорты — это тренд, который отлично вписывается как в повседневные, так и в деловые образы. В моде фасоны длины миди — примерно на 5-7 сантиметров выше или ниже колена, — с четкой посадкой и стрелками, выполненные из твида, костюмной ткани, кожи или легкого льна.

Олег Горчанин советует сочетать такие шорты с базовыми топами, классическими рубашками, пиджаками с акцентом на плечи, жилетами и объемными свитерами. Для завершения образа подойдут минималистичные аксессуары и обувь — слингбэки, балетки или аккуратные босоножки на каблуке.

Кроме того, костюмные шорты хорошо смотрятся с более расслабленными элементами одежды — свободными футболками, худи и кроссовками.

Шорты с высокой талией

«Один из самых универсальных вариантов для создания стройного силуэта, которые особенно актуальны для девушек невысокого роста. Шорты с высокой посадкой подчеркивают талию, особенно если дополнить образ ремнем», — рассказал Олег Горчанин.

Такие шорты отлично сочетаются с укороченными топами и приталенными блузами

Пляжные шорты

В моде свободный крой и натуральные ткани: хлопок, лен, муслин и вискоза, а также деним в легких вариантах. Цветовая палитра преимущественно светлая и свежая: голубой, желтый, розовый, зеленый, особенно пастельные оттенки. Обратите внимание на шорты с широкой резинкой на талии для максимального комфорта в любое время и на модели с принтами — от классических цветочных до абстрактных и геометрических узоров.

«В тренде также вязаные крючком пляжные шорты, которые идеально вписываются в стиль бохо. Пляжные шорты отлично сочетаются с купальниками, легкими накидками, хлопковыми рубашками и вязаными топами. Из обуви подойдут сандалии, эспадрильи или минималистичные босоножки» — Олег Горчанин, стилист.

С чем сочетать шорты

Образ с шортами всегда можно дополнить эффектными аксессуарами: шляпами, солнцезащитными очками и сумками-трансформерами, напомнила Елена Висангириева. Она предложила подборку примеров стильных образов с шортами:

шорты с топом. Выбирайте топы, которые идеально подходят для летних образов, например, с бретельками или укороченные кроп-топы. Дополнить образ можно стильными аксессуарами: браслетами или колье; шорты с топом и рубашкой. Рубашку можно заправить в шорты или оставить свободной. Для завершения образа добавьте сумку кросс-боди и туфли на каблуке; шорты со свитером оверсайз и ботинками или грубыми сапогами. Это может быть оверсайз пуловер или кардиган крупной вязки. Завершите образ ботинками или грубыми сапогами; белые шорты с черной футболкой и белыми кроссовками; бежевые хлопковые шорты с жакетом из денима, лакированными туфлями и коричневой сумкой; хлопковые шорты пастельных оттенков с шелковым топом, джинсовой рубашкой оверсайз и плетеными эспадрильями; черные кожаные шорты с кружевным топом, белой шелковой рубашкой и черными лодочками; кожаные шорты с серым кашемировым свитером и высокими ботинками; клетчатые шорты с белым топом на бретелях, серебряными серьгами-гвоздиками и сабо; джинсовые шорты с кружевным топом, золотым ожерельем и биркенштоками; джинсовые шорты с полосатой футболкой и бежевыми мокасинами; спортивные шорты с объемным джемпером и челси; легкие шелковые шорты с укороченным жакетом оверсайз и лодочками.

Как выбрать шорты под тип фигуры

Елена Висангириева также дала рекомендации, которые помогут выбрать шорты под конкретный тип фигуры.