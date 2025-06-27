Что женщины в России думают о пластической хирургии

СберМаркетинг исследовал предпочтения россиянок в уходе за собой, включая их отношение к пластической хирургии и инъекциям. В результате были выявлены основные тренды использования косметических продуктов и процедур.

69% опрошенных считают, что пластика, инъекции и перманентный макияж стирают индивидуальность, делая женщин похожими друг на друга, и обезличивают природную индивидуальную красоту. По мнению респондентов, естественная красота — это сочетание внутреннего и внешнего, гармонии души и тела, как, например, у Дженифер Лопес, Сальмы Хайек или российских звезд Екатерины Климовы и Ирины Алферовой, образ которых ассоциируется с «русской красотой»: женственностью, мягкостью и силой. Почти каждый пятый опрошенный (19%) выступает за естественную красоту. Среди девушек 18−24 лет эта точка зрения еще популярнее — 27%.

60% респондентов отдают предпочтение домашнему уходу вместо салонных процедур — и для большинства (77%) это не просто удобно, но и в радость. 67% россиянок считают, что регулярное использование уходовой косметики помогает сохранить здоровье и красоту кожи, а для 39% — это еще и способ проявить заботу о себе. При выборе уходовой косметики покупательницы прежде всего ориентируются на внешний вид упаковки и аромат, а уже затем — на эффективность и безопасность. Однако многие затрудняются с подбором грамотной уходовой системы: не все знают, как правильно сочетать продукты, чтобы получить ощутимый результат и избежать аллергической реакции.

73% женщин уверены, что нашли уходовые средства, которые им подходят и подчеркивают их индивидуальность. Однако с возрастом уверенность в выборе снижается — появляются сомнения и неопределенность. На принятие решений нередко влияют внутренние ощущения: неуверенность в себе и заниженная самооценка могут становиться барьером на пути к регулярному уходу, тогда как любовь к себе и стремление к переменам, напротив, становятся мощной мотивацией заботиться о себе.

73% женщин уже подобрали средства, которые, по их мнению, подходят конкретно им и подчеркивают индивидуальность, однако, чем старше женщина, тем больше неопределенности в выборе. Немаловажную роль здесь играют внутренние ощущения: неуверенность или низкая самооценка мешают ухаживать за собой, тогда как любовь к себе и желание что-то изменить в жизни, наоборот, мотивируют.

При этом нередко уходовые средства не оправдывают ожиданий — на это пожаловались 38% опрошенных. Еще 26% признались, что самостоятельно подобрать действительно эффективный продукт сложно. Дополнительные трудности создает уход с рынка привычных и проверенных брендов. По мнению россиянок, идеальное средство должно не только работать, но и помогать женщине чувствовать себя красивой, нравиться себе и осознавать, что она заботится о себе. Чтобы заслужить доверие, бренды должны быть честными, обладать хорошей репутацией и предлагать действительно эффективные продукты — желательно те, что советуют знакомые или популярные бьюти-блогеры, такие как Гоар Аветисян и Катя Адушкина. Их аудитория — в основном женщины до 45 лет. Исследование также показало, что женщинам постарше не хватает блогеров их возраста.