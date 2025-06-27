Бьюти-тренд на заклеивание рта «пластырем»: в чем его смысл и чем он опасен

Рот, заклеенный пластырем, наводит в первую очередь на размышления о том, что кто-то так борется с ночным зажором. Прелестные Гвинет и Эмма — это такие, значит, ночные жрицы — те, которые ночью открывают холодильник и шарят там в надежде найти что-нибудь на перекус… Ночные жрицы, о, как я вас понимаю.

© Вечерняя Москва

Но оказалось, не надо всех мерить по себе. Вовсе не поэтому звезды заклеивают себе рот. И не для того, чтобы не болтать лишнего. А используют такую вот технику для того, чтобы улучшить качество сна и подтянуть овал лица. Дамы утверждают, что благодаря тейпам лицевые мышцы ночью расслабляются — ведь дыхание тогда идет исключительно через нос, как положено. Пилатес для лица, причем все делается само собой, автоматически.

Тренд попал в «ТикТок», разлетелся десятками роликов от подхвативших идею блогеров. Каждая утверждает, что теперь она и не храпит, и спит как младенец, и овал лица стал вновь молодым и упругим. Правда, специалисты утверждают, что такое принудительное дыхание через нос может стать даже смертельно опасным в случае апноэ. Да и ощутимого результата вряд ли получится добиться — ну не работает это так: заклеил пластырем рот на ночь — и помолодел моментально.

Удивляет другое: как много на земле доверчивых людей. Любую глупость, продемонстрированную на серьезных щах медийным лицом, готовы повторять. И ладно еще какую-нибудь безобидную глупость повторить. Ну чтоб без далеко идущих последствий. Вот Лариса Гузеева, например, красивая и роскошная женщина, повелась на модную молодежную фишку — обесцветить брови. В новом образе постарела лет на десять. Но тут-то как раз просто: покрасить брови обратно в соболиные — вопрос получаса. Куда хуже тем, кто работает вдолгую: некоторые, например, стали брить лицо от микроскопической персиковой пушистости и заработали реально проблемы с огрубевшими волосами и воспаленной от бритвы кожей. Ничто не ново — женщины во все времена пытались улучшить свою внешность самыми удивительными и даже нелепыми способами. В Древнем Риме, например, самым эффективным средством для кожи тогдашние красавицы-богачки считали пот гладиаторов, смешанный с оливковым маслом. Во времена Елизаветы Баварской дамы высшего света подбривали себе волосы на лбу и избавлялись от бровей — чтобы быть максимально похожими на младенцев. А ядовитые цинковые белила для лица, а смертельно опасные корсеты, затянувшись в которые, дамы хлопались в обмороки.

По сравнению с такими вот чудовищными бьюти-трендами какое-то примитивное заклеивание тейпами рта кажется просто несерьезным. Ну хотят заклеивать — да ради бога. Косметологи говорят: если так уж хочется повторять за звездами, то пробуйте. Но для начала лучше поэкспериментировать днем, если что-то пойдет не так, то можно легко пластырь отлепить. Вдруг — аллергия, вдруг — не получится дышать исключительно носом. И, конечно, пластырь этот должен быть специальным, а не тем, что от мозолей.

А так-то некоторым хорошо было бы рот заклеивать пластырем и днем, чтобы помолчать и не наговорить глупостей. Многие мужчины были бы только за такой бьюти-тренд.