Платье принцессы Дианы продали на аукционе за 40 миллионов рублей

Аукционный дом Julien's Auctions продал наряд принцессы Дианы по рекордной цене. Об этом сообщается на их официальном сайте.

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Шелковое коктейльное платье с цветочным принтом, разработанное Bellville Sassoon, оценили в 520 тысяч долларов (40,7 миллиона рублей). В эту стоимость также вошли книга «Очарование Беллвилля Сассуна», в которой задокументирован дизайн, и экземпляр книги королевского фотографа Джейн Финчер «Диана: Портрет принцессы».

Уточняется, что упомянутое платье было основным предметом ее рабочего гардероба для официальных визитов и публичных выступлений. Ввиду того, что данное изделие мать принцев Уильяма и Гарри часто надевала, когда посещала больницы и сидела с пациентами, его прозвали «платьем заботы».

В декабре 2023 года еще один наряд принцессы Дианы продали на аукционе за рекордный миллион долларов. Речь идет о черном бархатном платье бренда Jacques Azagury с вышивкой в виде звезд синего цвета.