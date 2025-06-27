Как правильно выбирать и наносить SPF

Самое главное средство, которое должно быть в вашей косметичке летом, - это санскрин. Но если его наносить неправильно, эффективность средства может снизиться практически до нуля.

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Что такое SPF

SPF (sun protection factor) показывает, насколько хорошо крем защищает от UVB-лучей, вызывающих ожоги. На это указывает цифра, и чем она больше, тем выше уровень защиты. Подбор зависит от оттенка кожи и погодных условий.

15-30 подходит для ежедневного использования в городе при низкой солнечной активности (зимой, в облачную погоду), а также обладательницам смуглой кожи летом.

30-50 оптимален для лета, отпуска, активного солнца.

50+ нужен для очень светлой кожи или при интенсивном солнце (пляж, горы).

Для лица и для тела необходимы разные санскрины. На лицо наносим крем с большим уровнем защиты. Помните, что тональные средства с SPF не заменяют в полной мере специальное средство, так как декоративной косметики наносится меньше необходимого. Для тела можно использовать более плотные текстуры, а для спорта и купания - водостойкие формулы.

Тип кожи также играет важную роль при выборе средства. Для жирной или комбинированной необходимы лёгкие текстуры (флюид, гель, эмульсия) и матирующие формулы. Сухая кожа требует кремы с увлажняющими компонентами (гиалуроновая кислота, глицерин, масла). Чувствительной коже необходимы натуральные гипоалергенные ингредиенты - минеральные фильтры, без отдушек и спирта. Кожа, склонная к пигментации, должна покрываться SPF 50+ с дополнительной защитой от HEV-излучения (синий свет).

Как правильно наносить SPF-средство

Неправильное нанесение санскрина может сделать его бесполезным. Важно количество крема на коже и его регулярное обновление.

Очистите лицо и тело. Это поможет средству распределиться равномерно и лучше впитаться.

Используйте правильное количество средства . Для защиты лица и шеи потребуется 30 мл - около одной чайной ложки крема. Проще всего посчитать на пальцах: нанесите две полоски средства по длине указательного и среднего пальца и получите необходимую дозу. На всё тело необходимо примерно две столовые ложки санскрина.

Наносите средство заранее - за 15-20 минут до выхода на солнце. Это время нужно для того, чтобы крем успел впитаться и образовать защитный слой на коже.

Санскрин наносится равномерно , избегая пропусков, под макияж. Особое внимание уделите таким зонам, как уши, область вокруг глаз, задняя часть шеи, верхняя часть стоп.

Для губ используйте специальный солнцезащитный бальзам.

Во время пребывания на солнце обновляйте защит у каждые два часа, так как защитный слой истончается из-за пота, прикосновений к лицу. При контакте с водой обновление необходимо после каждого купания или вытирания полотенцем.

Если у вас есть проблемы с кожей или сомнения в выборе, проконсультируйтесь с дерматологом. Врач поможет подобрать оптимальное средство.

Санскрины помогают продлить молодость кожи и отложить появление морщинок. О том,Ж как сдержать старение всего организма, мы рассказывали ранее . И если на генетику вы не в состоянии повлиять, то изменение образа жизни приблизит вас к долголетию. Изображения созданы с помощью Midjourney