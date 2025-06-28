Рианна пришла на показ Dior в многослойном костюме

Беременная певица Рианна в облегающей рубашке посетила показ в A$AP Rocky. Об этом сообщает Just Jared.

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Певица Рианна пришла на показ бренда Dior в прямых серых брюках, белой облегающей блузе, зеленой рубашке и пестрой накидке. Волосы она собрала в высокий пучок и сделала вечерний макияж. Рианна появилась под руку с рэпером A$AP Rocky.

Рианна объявила о том, что станет мамой в третий раз на красной дорожке Met Gala. Певица продемонстрировала округлившийся живот в сером корсете. Бизнесвумен также надела черный укороченный жакет, макси-юбку с разрезом, туфли на каблуках и двойной платок на шею.

Рианна начала встречаться с рэпером A$AP Rocky в ноябре 2020 года после многолетней дружбы. В январе 2022-го пара объявила, что ждет ребенка. В мае 2022-го певица и музыкант впервые стали родителями. У звезд появился сын, которого они назвали RZA Ательстон Майерс. В августе 2023 года у Рианны и A$AP Rocky родился сын Риот Роуз Майерс.