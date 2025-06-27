Фестиваль World Fashion Shorts объявляет прием заявок (open call) для авторов коротких фешен-фильмов

Что такое World Fashion Shorts? Это фестиваль-инсталляция, который соединяет моду, кино и видеоарт. В программу отбираются яркие короткометражные фильмы со всего мира, которые создают картину разнообразия культур и расширяют представления о моде. Программа показывается в формате однодневного мультимедийного шоу в московском центре дизайна Artplay как специальное событие BRICS+ Fashion Summit и Московской недели моды. Первый выпуск World Fashion Shorts прошел в 2023 году, в 2024-м фестиваль объявил открытый конкурс на участие и сформировал международный экспертный совет.

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Цель World Fashion Shorts – развитие жанра фешен-фильмов в России, а также создание возможностей для встречи режиссеров, дизайнеров и брендов. В то же время World Fashion Shorts расширяет сотрудничество с другими фестивалями фешен-фильмов, в том числе путем взаимного обмена контентом. Это значит, что фильмы, отобранные международным экспертным советом World Fashion Shorts, имеют высокие шансы быть показанными на фестивалях наших партнеров. Сегодня это Cinettica International Fashion & Art Film Festival (Нью-Йорк – Берлин – Барселона), Manila International Fashion Film Festival (Манила) и Buenos Aires / Miami International Fashion Film Festival (Буэнос-Айрес – Майами). Их кураторы входят в экспертный совет World Fashion Shorts.

© Пресс-служба

Каковы критерии фильмов для World Fashion Shorts?

хронометраж от 1,5 до 5 минут, формат mpeg4, H264, звук стерео;

связь с темами моды и культурного разнообразия, осмысление моды в контексте города, культуры, природы, человеческого тела и отношений;

умение емко, при помощи образов рассказать историю, понятную на уровне эмоций;

отсутствие стандартных форматов, таких как съемки с подиумов и прямая реклама брендов;

содержание фильмов не должно нарушать действующее законодательство РФ.

© Пресс-служба

Как подать заявку для участия в World Fashion Shorts?

Для режиссеров / кураторов. Если у вас есть готовый фильм, отвечающий критериям выше, можно прислать нам ссылку на него ("Яндекс Диск"), а также краткую информацию об авторе.

Для дизайнеров / брендов. Если вы заинтересованы в создании короткого фешен-фильма, дайте нам знать – и возможно, мы поможем встретить режиссера и продакшн для реализации ваших идей.

© Пресс-служба

Заявки принимаются до 25 июля 2025 года. География заявок не ограничена.

Для отправки заявки нужно заполнить форму на сайте.

Организатор World Fashion Shorts — Фонд моды при поддержке Правительства Москвы.