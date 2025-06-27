Стилист назвал самую модную модель очков

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов назвал самую модную модель очков. Об этом он написал в Telegram-канале.

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«Все чаще вижу на звездах массивные солнцезащитные очки. Что это? Новый тренд? Судя по всему, маленькие тонкие аккуратные оправы в стиле 00-90х отходят на второй план. Присмотритесь к крупным формам: к авиаторам, очкам-маскам, к ретро-силуэтам», — написал Рогов.

Несколько недель назад ведущий «Модного приговора» посоветовал вместо плетеной корзинки из рафии купить «желейную». По мнению Александра Рогова, с такой сумкой можно ходить не только в супермаркет или на рынок, но и по городу.

До этого ведущий «Модного приговора» рекомендовал приобрести «кепку деда».

Александр Рогов также выложил пост, в котором посоветовал приобрести трикотажный джемпер с коротким рукавом на весну и лето.