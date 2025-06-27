Рэпер Feduk пришел на концерт в куртке рабочего

Рэпер Feduk посетил концерт «Сила Звука» в клубе «оригинал» от музыкального сервиса Звук. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе.

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Свои хиты под джазовую импровизацию исполнили FEDUK, MAYOT, Джарахов и другие исполнители. Для выхода на публику он предпочел трендовую куртку рабочего, рубашку-поло и черные джинсы.

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Также поддержать артистов пришли музыканты, представители индустрии и блогеры: OG Buda, Loqiemean, КАССЕТА, DOPECLVB, Евгений Ершов и другие.

Дочь известного ресторатора Аркадия Новикова стала женой рэпера Feduk (Федора Инсарова) в мае 2021 года. Спустя год у пары появилась дочь Нина. Отец Новиковой признавался, что был скептически настроен к ее возлюбленному, поскольку сомневался в серьезности намерений рэпера. Но со временем бизнесмен увидел, как артист трогательно относится к его дочери, и принял Федора в семью.

Александра Новикова не скрывает, что растить дочь ей помогает няня. По словам бизнесвумен, она восхищается матерями, которые со всем управляются сами, но сама «геройствовать» не собирается.