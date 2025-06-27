Хейли Бибер снялась в откровенном пляжном образе для рекламы

Жена канадского певца Джастина Бибер, американская модель Хейли Бибер снялась без штанов в фотосессии для косметического бренда Rhode на фоне слухов о разводе. Соответствующий пост появился в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) марки.

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Так, на одном размещенном кадре 28-летняя манекенщица предстала на пляже в облегающем белом лонгсливе с глубоким декольте и трусах. Она позировала, лежа на огромном флаконе в разных откровенных позах. Внешний вид знаменитости дополнили золотые серьги, нюдовый макияж и небрежный пучок на голове.

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Ранее Джастин Бибер отреагировал на выход супруги в свет без обручального кольца. Певец разместил загадочное видео блогера Томми Вилсона, более известного по никнейму @rulaempire_, в котором он говорит следующие слова: