Тина Кунаки возродила тренд из 90-х

Юбка-слип, культовая деталь гардероба 90-х, возвращается. Этот тренд, прославленный в свое время Кейт Мосс и Викторией Бекхэм, вновь появляется на подиумах и в стритстайле. Благодаря коллаборации британско-индийского дизайнера Суприи Леле с брендом Mango, юбка-слип обрела новое прочтение и привлекла внимание Тины Кунаки. Как адаптировать этот тренд к своему гардеробу в духе французского шика? Разбираемся.

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Юбка-слип

Юбка-слип отличается низкой посадкой и шелковистой текстурой. Впервые вошла в моду в 1990-х годах, когда звезды начали носить элементы бельевого стиля как повседневную одежду. Легкая струящаяся ткань и минималистичный крой — изысканно и расслабленно. Тогда Гвинет Пэлтроу сочетала юбки-слип с простыми топами, создавая дерзкие и утонченные образы.

Спустя 30 лет юбка-слип переживает возрождение. В 2025 году она вновь появляется на подиумах Versace, Chanel и Dolce & Gabbana, которые переосмысливают ее в контексте современной моды.

Коллекция Supriya Lele x Mango

Суприя Леле, финалистка премии LVMH 2020 года, сочетает британский минимализм с индийскими мотивами. Ее коллаборация с Mango, запущенная в июне 2025 года, состоит из 34 предметов гардероба — купальники с люрексом, воздушные рубашки, платья с вырезами и, конечно, юбки-слип. Эти юбки выполнены в пастельных тонах и стали ключевыми элементами коллекции.

Тина Кунаки — одна из первых звезд, примеривших юбку-слип из этой коллекции. Модель показала, с чем сочетать ее в этом сезоне — с простым белым топом в рубчик. Лаконичный, но эффектный образ. В этом и заключается главная особенность юбки-слип: она не требует сложных деталей, чтобы выглядеть стильно.

Как носить юбку-слип в 2025 году?

Юбка-слип — это универсальный элемент гардероба. Вот несколько идей, как интегрировать ее в свой летний гардероб, вдохновляясь французской эстетикой:

Днем. Сочетайте миди-юбку-слип с белой хлопковой футболкой или топом в рубчик, как это сделала Тина Кунаки. Дополните образ сандалиями на плоской подошве и минималистичными украшениями для легкого, но элегантного лука.

Вечером. Для вечернего выхода наденьте юбку-слип с прозрачной блузой или кроп-топом с люрексом. Прозрачные мюли на каблуке и металлическая сумочка добавят образу гламура.

На пляж. Юбка-слип идеально смотрится поверх купальника. Выберите модель с рюшами или вертикальным швом, и дополните ее солнцезащитными очками и соломенной шляпой.

Экспериментируйте. Для тех, кто готов к модным рискам, попробуйте надеть юбку-слип без подкладки, сочетая ее с бельевым топом или бра. Такой образ подойдет для вечеринок или фестивалей.

Почему юбка-слип так популярна?

Сегодня мода делает акцент на чувственность и легкость, и юбка-слип идеально вписывается в эту тенденцию. Ее струящийся силуэт подчеркивает фигуру, не сковывая движений, а возможность комбинировать с самыми разными вещами делает ее must-have для летнего гардероба.