Эмма Стоун кардинально изменила имидж и спровоцировала слухи о пластике

Актриса Эмма Стоун с новым имиджем пришла на кинопремьеру. Об этом сообщает Elle.

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Эмма Стоун появилась на красной дорожке премьеры фильма «Эддингтон», в котором сыграла одну из главных ролей. Актрису заподозрили в пластике, поскольку с ее лица исчезла «припухлось» и «открылся взгляд». Поклонники уверены, что актриса успела сделать блефаропластику между съемками.

На прошлой неделе Эмма Стоун вместе с мужем Дэйвом МакКэри появилась на светском мероприятии, которое было посвящено 50-летию американского шоу Saturday Night Live. Актриса пришла на ковровую дорожку в красном макси-платье с карманами на бедрах, куда засыпала попкорн до краев. Артистка также держала в руках стакан с лакомством. Знаменитость завершила образ серьгами, кольцом и туфлями с открытым мысом. Визажист сделал Эмме Стоун макияж с черными стрелками и красными губами.

В январе Эмма Стоун с кардинально новым имиджем пришла на премию «Золотой глобус». Актриса сделала стрижку-гарсон и перекрасила волосы в светло-коричневый оттенок. Для выхода на публику она выбрала красное платье-бюстье с глубоким декольте и бантом на талии.