Хайлайтер – один из самых популярных продуктов в макияже, но использовать его нужно с осторожностью. Неправильное нанесение может не освежить лицо, а подчеркнуть то, что обычно стараются скрыть.

Например, не стоит наносить хайлайтер широко на зону слезной борозды, это создает эффект усталых или заплаканных глаз. Вместо свежести появляется ощущение отечности.

На щеках хайлайтер может усилить текстуру кожи, особенно если есть расширенные поры – блестящий пигмент лишь привлечет к ним внимание.

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Наносить его по всему веку тоже не лучшая идея: на глазах с нависанием это визуально добавляет объема и усиливает «нависание». Лучше сосредоточиться на точках, где свет естественно отражается: верх скул, спинка носа, уголки глаз – и с умеренным блеском.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @lusi_ignateva.