«Год хожу с пластиной в грудиу». Как и зачем мужчины меняют внешность

Пластические операции и другие процедуры, меняющие внешность, в России проводят не только женщинам, но и мужчинам. Иногда они решаются изменить свою внешность, потому что ею недовольны, иногда — потому, что им все равно предстоит лечь на операционный стол, и хирурги предлагают заодно исправить раздражающий изъян. Как и зачем российские мужчины делают пластические операции — в материале «Ленты.ру».

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«Пронзила резкая, давящая боль»

Владимир, волонтер

Я сделал операцию Насса. В детстве я пошел к ортопеду, мне сказали, что все выпрямится само — спортом и корсетом. Но это оказалось не так. Если бы мне сказали, что можно сделать операцию на грудной клетке, я бы уже тогда обратился к хирургам.

В 23 года я пошел опять к хирургу, и тот сказал, что нужно сделать операцию не только с эстетической точки зрения, но и из-за того, что кости могут давить на легкие. Через полгода я снова обратился к врачу, меня отправили на анализы, а потом сделали операцию.

Дефект сформировался из-за профессиональных занятий спортом, с шести лет я занимался баскетболом. В детстве я стал чувствовать резкие боли в груди — однажды просто шел по школе, и меня пронзила резкая, давящая боль. Дышать стало невозможно. Длилось это 30 секунд, затем пропало, а через две недели возобновилось. В месяц такое происходило три или четыре раза.

Я не особо придавал этому значения до тех пор, пока однажды не снял футболку и не увидел, что грудь немного впалая. Я стал переживать из-за этого еще в подростковом возрасте, когда люди стали спрашивать про «ямку» в груди. Я нервничал из-за этого. Когда снимал футболку, то старался максимально прикрыться, а иногда на пляже быстрее забегал в воду, чтобы как можно меньше людей увидели, что со мной что-то не так.

Морально мне очень мешало это мое отличие. Иногда смотрел в зеркало и чувствовал отторжение. Операция помогла принять свое тело. И даже не потому, что грудь стала выглядеть ровнее, — она не превратилась в идеальную. Надо будет плавать и заниматься спортом. Принятие себя произошло еще тогда, когда я лежал сутки в реанимации после операции и слышал, как пищит кардиомонитор. В тот момент я просто благодарил Бога за то, что со мной все хорошо.

Первые три дня я не мог встать с кровати и не мог даже сходить в туалет, приходилось ходить в утку. Мне очень помогали близкие люди. Невеста не отходила от постели, видела мою слабость. Благодаря этому в последующие дни в больнице я старался до ее прихода походить по коридору, чтобы быстрее прийти в себя и распрямиться. Затем она приходила, и мы вместе гуляли по улице. Мама тоже очень поддерживала.

Самое тяжелое начинается, когда ты встаешь с постели, — каждый шаг и вздох отдается болью в груди. Чихать и смеяться мне тяжело до сих пор, а когда чихнул в первый раз, думал, что вообще лопну.

За два месяца до операции, на дне рождения у товарища, я случайно встретил мальчика, который делал такую же операцию еще год назад. И я подумал, что это знак. И в больнице, в моей палате, был парень с такой же проблемой. Он сделал операцию пару дней назад. Я наблюдал за тем, как он встает, как ему тяжело, как он шатается. Иногда он звал медсестру и говорил, что у него темнеет в глазах.

За день до операции я был дома со своей невестой. Она знала о моей проблеме. Когда она сказала, что хочет увидеть «ямку», это был тяжелый момент для меня, кажется, самый сложный из всех.

Я выезжаю в зону боевых действий на работу, но никогда не испытывал там такого страха, как тогда перед невестой. Когда она сказала, что со мной все хорошо и она принимает меня таким, какой я есть, то я испытал полноценное счастье и вздохнул полной грудью впервые за долгое время.

Сейчас я прохожу этап восстановления, мне тяжело преодолевать большие расстояния. Затекает абсолютно все, немеет правая рука, потому что вместе с операцией мне полностью выпрямили спину и сосуды начали работать по-новому. Долго сидеть на стуле я не могу, хочется постоянно облокотиться или лечь. На машине стало ездить сложнее, первое время после операции я с трудом поворачивал руль.

Процесс полного восстановления занимает от года до трех лет. Самый важный и главный этап — первые шесть месяцев. Через пару месяцев после операции надо начинать плавать, делать легкие упражнения, а через три месяца — ходить в зал и заниматься полноценно. Бронежилет на работу я смогу надевать лишь через два месяца после операции. Но бегать и долго ходить в нем, наверное, пока не получится.

«Легкие упираются в какой-то барьер»

Максим, студент

Я делал операцию Насса по выпрямлению грудной клетки — мне установили титановую пластину, которую закрепили между деформированными ребрами. До операции они давили на сердце, и врачи говорили, что из-за этого может сильно сократиться срок жизни. Благодаря этой операции грудь выпрямилась.

Сейчас мне 18 лет. Сначала деформацию было не особо видно, но после 16 лет был резкий скачок роста, дефект стал более явным, бросался в глаза. Изначально мне захотелось сделать операцию чисто из эстетических соображений. Неровная грудь выглядела некрасиво, поэтому я обратился к врачам. Лишь потом узнал, что эта проблема может сократить мне жизнь на семь лет.

В 16 лет я начал проходить все обследования для операции, а в 17 сделал ее. Год хожу с пластиной, сейчас это уже дело привычки, организм полностью принял инородный элемент. Места крепления можно прощупать через кожу, но дискомфорта это не вызывает. Однако так было не всегда. Еще в первый год после операции часто ощущал что-то непривычное в груди.

Я хотел сделать операцию для себя. Я хожу в зал, часто занимаюсь спортом, и мой дефект влиял на качество физических упражнений.

До 18 лет операцию проводят бесплатно всем желающим, а после она переходит в ранг косметических операций.

В больнице я пролежал около двух недель. Я был под полной анестезией и ничего не чувствовал. Единственное неприятное ощущение в те моменты — чувство сдавленности и скованности в груди, то есть ты не можешь полностью вдохнуть, ощущаешь, будто бы легкие упираются в какой-то барьер. Будто дышишь одной пятой легких, а грудь стянули тугим ремнем. Иногда даже возникало чувство клаустрофобии, но с каждым днем удавалось захватить все больше и больше воздуха.

Первое время дыхание вызывало боль. Самыми тяжелыми днями были третий и четвертый, потому что врачи стали постепенно отключать меня от анестезии и уменьшать количество обезболивающего. Из-за этого было тяжело, я много раз просил дополнительно ввести мне препарат. Порой становилось просто невозможно спать из-за болей.

На седьмой день я стал вставать с кровати. Это тоже очень тяжелый процесс, потому что мышцы успели атрофироваться, а вертикальное положение стало непривычным. Ноги ватные, в груди сильное чувство тяжести. В первый раз чуть не потерял сознание.

Но чем больше ходишь, тем становится легче. Боли меньше, а дискомфорт от любых движений уходил на второй план. В те моменты я сильно жалел, что сделал операцию, но затем все это ушло, потому что боль — чувство уходящее, а деформация имеет долгосрочный эффект.

После операции стало легче заниматься спортом, нагрузка ощущается более равномерно. В целом чувствую себя увереннее, потому что могу выпрямить грудь.

«Сначала заходит мой нос, потом уже я»

Наиль, сетевой инженер

Я занимался профессиональным спортом, из-за чего у меня было множество переломов носа, в какой-то момент мне стало трудно дышать. Ринопластика изначально предполагалась как исправление перегородки, но я делал ее в Азербайджане, где эта операция очень популярна, и мне предложили заодно сделать нос красивее. Там эту операцию не стесняются делать ни женщины, ни мужчины, которые хотят более европейский нос. Очень многие азербайджанцы потом едут в Европу.

Нос у меня был очень большой, змееобразный, поэтому я согласился, да к тому же цена ринопластики не сильно отличалась от цены исправления перегородки.

Первый перелом случился в раннем детстве. Я по глупости сломал нос, когда дурачился. Следующий перелом случился в армии. Уже в школе я хотел переделать свой нос, потому что понимал, что на фотографиях он выглядит ужасно.

Конечно, когда я смотрел в зеркало, то дискомфорта от своей внешности не чувствовал, но когда видел, как это выглядит со стороны, то мне не нравилось. И смущал даже больше не размер носа, а то, что он выглядел очень кривым. Еще в детстве моя мама замечала, что ночью я чересчур много храплю, а сам я чувствовал, что днем нос сильно воспаляется и быстро забивается.

Очень часто люди пытались поднять тему носа, но я научился иронизировать над этой проблемой. Очень легко докопаться до человека, если у него есть какой-то явный изъян. Иногда я мог пошутить из разряда: «Сначала заходит мой нос, потом уже я».

Когда я повзрослел, то мне стала уже не так важна внешность, главное ведь — как человек себя ведет. Но я заметил, что после операции люди стали охотнее со мной общаться, потому что я стал выглядеть более презентабельно. Чувствовал себя так, будто купил машину. Смотрел на себя в зеркало и кайфовал. Потом привык, будто бы всю жизнь так жил.

После операции я стал размышлять, что, в общем-то, не так важно, что у меня был большой нос, главное было — поправить дефект, из-за которого трудно дышать и спать.

Еще в 14 лет была другая операция. Тогда мне просто убрали хрящ из носа, чтобы стало легче дышать, хотя по факту ничего не изменилось. Это был очень неприятный опыт. Меня разбудили в шесть утра, потом заставили ждать своей очереди примерно четыре часа без еды и воды. Меня завезли в операционную комнату, надели маску, и меня вырубило. Когда я проснулся, в носу уже были огромные тампоны. Первые несколько дней я ходил с ними, было очень неудобно, так как они расширялись от крови, из-за этого я не мог дышать. Дышал ртом, он часто пересыхал, начинало закладывать уши, а из-за этого болела голова. Трое суток я провел без сна, в каком-то коматозе.

Вторая операция прошла легче. Врачи использовали силиконовые тампоны с отверстием для дыхания. Однако оно быстро забивалось кровью, поэтому все равно дышать было тяжело. Есть тоже было трудно.

После ринопластики наносят специальный гипс, который нужно периодически менять. Он чрезвычайно чувствителен к внешним факторам, поэтому нужно быть бережным.

После того как мне сняли гипс, я увидел себя в зеркале, и мне не понравился результат. Даже немного испугался и пожалел, что сделал операцию. Нос был пятачком.

Лишь через полтора месяца все пришло в норму. Нос стал прямее и красивее. Как и многие, кто сделал ринопластику, я заметил, что кончик носа стал словно из бетона. Так он держит форму. Это мешает занятиям спортом. Я бы хотел записаться на бокс, но понимаю, что один удар может свести на нет все мои страдания.

Почему для мужчины операция может не стать решением проблемы

Мария Игнатьева, психоаналитический психотерапевт и психолог сервиса «Ясно»

Стереотип о том, что красота — исключительно женская забота, рассыпается при первом же внимательном взгляде на современную действительность. Мужчины переживают не менее острые конфликты с собственным отражением.

Если женские стандарты красоты исторически менялись (от рубенсовских форм до модельной худобы), то мужской канон оказался удивительно стабильным: широкие плечи, узкие бедра, рельефная мускулатура. Современность лишь заострила эти требования, добавив к ним безупречную кожу, густые волосы и симметричные черты лица. Социальные сети усилили эффект.

Интересно, что мужчины часто не осознают источник недовольства собой. Они говорят о «здоровье» и «функциональности», когда речь идет о чисто эстетических мотивах. Эта самообманчивая рационализация — защитный механизм психики, не готовой признать «несерьезные» переживания.

Корни стремления к физическому совершенству уходят глубже социальных сетей. Часто это попытка компенсировать ощущение внутренней несостоятельности. Тело становится единственной территорией, где мужчина чувствует возможность контроля, особенно когда карьера буксует, отношения разваливаются, а жизнь кажется хаотичной.

Детские травмы играют свою партию в этом оркестре: насмешки одноклассников над «очками-линзами» или «куриными ножками» способны сформировать устойчивое убеждение в собственном несовершенстве. Взрослый мужчина продолжает слышать голоса тех подростков, хотя зеркало может показывать совсем другую картину.

Есть и более тонкий механизм: стремление соответствовать идеалу становится способом избежать более сложных вопросов о смысле существования. Проще накачать бицепс, чем, например, разобраться в отношениях с отцом.

Гендерная специфика проявляется не столько в наличии комплексов, сколько в способах их переживания. Женщины склонны к вербализации, поиску сочувствия, коллективному обсуждению недостатков. Мужская модель — интериоризация проблемы с последующим «решением действием».

Женские комплексы чаще касаются веса, кожи, возрастных изменений — того, что считается маркерами женственности. Мужчины фиксируются на мышечной массе, росте, облысении, размере гениталий — атрибутах традиционной маскулинности. При этом мужская психика менее пластична в работе с образом тела, что делает коррекцию более сложной задачей.

Пластические операции для мужчин — это часто не столько изменение внешности, сколько символическое действие, попытка «переписать» свою историю. Но психика устроена хитрее: изменив нос, человек не меняет отношение к себе автоматически.

Более того, операция может породить новые проблемы. Дисморфофобия, навязчивая озабоченность дефектами, нередко усиливается после вмешательства. Появляется синдром «бесконечного совершенствования»: одна операция влечет следующую, превращая тело в бесконечный проект реконструкции.

Особенно коварна ситуация, когда хирургическое вмешательство становится способом избежать психологической работы. Человек надеется, что новое лицо принесет новую жизнь, но обнаруживает те же паттерны поведения и те же внутренние конфликты.

Работа с мужским непринятием тела требует особой деликатности. Традиционные подходы часто наталкиваются на сопротивление — мужчины не привыкли говорить о чувствах, особенно касающихся внешности.

Когнитивно-поведенческая терапия позволяет исследовать логические искажения в восприятии собственного тела. Мы выявляем катастрофизацию («с такой внешностью меня никто не полюбит»), черно-белое мышление («либо я идеален, либо уродлив»), селективное внимание к недостаткам при игнорировании достоинств.

Соматически ориентированная терапия помогает восстановить связь с телом как с живой системой, а не объектом оценки. Через дыхательные практики, работу с напряжением, осознанность мужчина учится чувствовать тело изнутри, а не только видеть его снаружи.

Психодинамические подходы (такие как гештальт и психоаналитическая терапия) незаменимы для работы с глубокими корнями проблемы. Исследуются отношения с родителями, особенно с отцом, ранние травмы, формирование образа мужественности. Часто оказывается, что недовольство телом — это проекция более сложных внутренних конфликтов.

Групповая терапия разрушает иллюзию уникальности страдания. Мужчины обнаруживают, что их переживания не так редки и постыдны, как казалось. Это снижает изоляцию и открывает возможность для взаимной поддержки.

Важно помнить: цель терапии не в том, чтобы убедить человека, что он красив, а в том, чтобы помочь ему выстроить более здоровые отношения с собственным телом и найти источники самоценности, не связанные с внешностью. Это долгий путь, но он ведет к подлинному принятию себя — не идеального, но живого и настоящего.