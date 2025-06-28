Топ-8 способов выглядеть на 20 лет моложе

Кто же не хочет оставаться «вечно молодым»? Эликсира молодости пока не изобрели, но специалисты по ЗОЖ и косметологи предлагают несколько эффективных способов отложить старость минимум лет на 20.

Это то, что точно можно отложить в долгий ящик, ведь специалисты обещают: стареть можно почти незаметно для окружающих, красиво и без пластических операций.

Способы дольше оставаться молодой

1. Защита от ультрафиолета

Косметологи утверждают: защита от солнца должна быть ежедневной. Даже зимой и в пасмурную погоду. Использовать нужно крема с SPF, защищающие от UVA и UVB лучей. Это лучшая антивозрастная косметика, ведь солнце — враг молодости кожи. Для городской повседневности сгодится уровень защиты 30-40, на летний отдых у моря нужно прихватить средство с максимальной защитой. Эксперты уточняют: декоративные средства с SPF (тональный крем и пудра) не могут быть заменой солнцезащитной косметике.

2. Ежедневный уход за лицом и телом

Чтобы эффект от косметического ухода за лицом и телом сохранился надолго, его нужно сделать ежедневным и приятным ритуалом. Утром и вечером достаточно выделить на это 15 минут.

Очень полезен для лица массаж, который можно освоить самостоятельно. Он разгоняет лимфу, питает кожу, улучшая кровообращение. Правильно проводимый фэйслифтинг надолго отодвигает момент появления морщин, брылей и второго подбородка. Главное — соблюдать регулярность и получать удовольствие от процесса.

3. Использование ретинола

По мнению специалистов, в деле предупреждения старения основными помощниками должны стать ретинол и витамин С, средства с доказанным антивозрастным эффектом. Вкупе с солнцезащитными средствами они дают блестящий результат: кожа выравнивается и начинает сиять. Но стоит учесть, что ретинол может вызвать раздражение кожи, поэтому лучше начать со средств с его минимумом в составе. Когда кожа привыкнет, можно перейти на более высокую концентрацию.

4. Крепкий сон

Нормальный режим сна важен для красоты и молодости. Сегодня в развитых странах бессонницей страдает каждый второй, а это значительно сокращает жизнь, добавляя в нее стресса.

Сомнологи советуют ложиться и вставать в одно и то же время, ужинать за 3-4 часа до отхода ко сну, не пить напитки с кофеином, использовать удобный матрас и подушку, маску для сна, на окна повесить непроницаемые для света шторы, не пользоваться компьютером, гаджетами и не смотреть телевизор хотя бы за 3 часа перед сном, настроить прохладный температурный режим в спальне. Благодаря хорошему сну, вы можете скинуть лишние годы.

5. Правильное питание

Акценты в питании нужно сместить на овощи и фрукты, зелень и ягоды, белок в каждом приеме пищи, безглютеновые крупы. Желательно полностью отказаться от сахара, глютена, молока и рафинированных углеводов, что сразу повысит уровень энергии.

Питание должно быть трехразовым и сбалансированным.

Для здоровья кишечника, от которого зависят крепкий иммунитет, состояние и красота кожи, ногтей и волос, диетологи советуют добавить в рацион клетчатку и ферментированные продукты, а также пробиотики и метабиотики по рекомендации нутрициолога.

6. Гормонозаместительная терапия

Гормональная система с возрастом начинает давать сбой, гормонов катастрофически не хватает. Поэтому так важно следить за их уровнем заблаговременно, проходить регулярные обследования у эндокринолога. Гормонозаместительная терапия дает хорошие результаты, если приступить к ней вовремя. Она поможет хорошо выглядеть и в зрелом возрасте.

7. Физическая активность

Фитнес и спорт хорошо избавляют от стресса и напряжения, улучшают фигуру, подтягивают тело, положительно сказываются на настроении и уровне энергии. Гормоны стресса забивают мышцы из-за тревог и стрессов, нагрузок и переживаний, а также из-за сидячего образа жизни. Физические нагрузки помогают их побороть, снять усталость и раздражительность. Спорт вполне может стать альтернативой антидепрессантам.

После тренировки полезно проводить 15-минутную растяжку, это сохранит молодость суставов.

8. Сауна и баня

Посещение бани и сауны хотя бы раз в неделю позволяет телу расслабиться и снять общую усталость. Тепловой шок снимает спазмы мышц и укрепляет тело.

Так же хороши контрастный душ и закаливающие процедуры, кожа после которых становится упругой, а настроение бодрым и боевым.

Еще один хороший совет от экспертов — ежедневно практикуйте любовь к себе, активный образ жизни, и старость вас дома точно не застанет.