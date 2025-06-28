Трендовые наряды невесты в 2025 году

Лето — традиционное время свадеб: сезон располагает длительным торжествам на свежем воздухе и дарит возможность для бесконечных экспериментов с нарядом невесты. Давайте же присмотримся к лучшим моделям и влиятельным свадебным тенденциям!

Конечно же, образ невесты — центр притяжения внимания, средоточие всех взглядов и, можно сказать, основообразующее звено всего торжества. Женщины всего мира с особым трепетом выбирают свой свадебный наряд, и чаще всего выбор этот падает на классические модели. Это и понятно: этот раздел моды консервативен, и нам привычны А-силуэты, юбки в пол, гладкие лифы. Но каждый сезон дизайнеры отчаянно стараются «раскачать лодку» и представить публике что-то одновременно традиционное и смелое, узнаваемое и необычное, привычное и дерзкое. Итак, на что же стоит обратить внимание этим летом?

Минимум декора и никаких декольте

Высокое горлышко, отсутствие декольте, полностью закрытая грудь — один из влиятельнейших трендов свадебной моды: чем скромнее и спокойнее образ невесты, тем более актуальным он считается. Канонический наряд представили короли свадебной моды, бренд Edem — их атласный шедевр с длинными рукавами и горловиной-стойкой выглядит не строгим, но чистым и естественным.

Если вас смущает отсутствие декора, стоит присмотреться к коллекции Nicole + Felicia: здесь горловина гармонично смотрится с закрытым кружевным верхом. К слову, кружева во всех проявлениях — еще один ожидаемый тренд сезона.

Ну а если вы не готовы к радикальной скромности, можно пойти на хитрость и подобрать себе свадебную накидку, которая сразу сделает образ более сложным и многогранным (а еще стильным, конечно же) — например, такую, как в линейке Flecther.

Ее величество баска

Баскская талия — по-особенному заниженная, обычно подчеркивающая и дублирующая линию лифа — долгое время была в немилости у свадебных дизайнеров. Но все новое — это, как вы знаете, хорошо забытое старое. В очередной раз fashion-мир вернулся к тому, от чего неистово отказывался, и вот уже в каждой второй коллекции весна-лето мы видим выходы невест в платьях с эффектной талией. Наши фавориты — необычная модель от Victor&Rolf, выполненная в духе восьмидесятых.

Совершенно по-особенному обыграли баскскую тему дизайнеры из Elie Saab: они умудрились создать эффектный и трогательный микс графичности и четкости линий и нежности полупрозрачного молочного кружева. Настоящий шедевр!

Наконец, присмотритесь к винтажному образу от Martina Liana, созданному на стыке современности и ретро. Сверкающий силуэт-русалка, расписанный стеклярусом и украшенный кружевом, круглый лиф — и замечательная баскская талия, буквально лепящая из фигуры вожделенные «песочные часы».

Драпировка и вышивка

Наравне с минимализмом — лаконичными силуэтами, гладкостью атласа, отсутствием декора — в свои права в этом сезоне вступил и объемный рисунок по ткани. Фактурная ткань с набивными узорами — королева этого свадебного лета! Замысловатые набивные принты выглядят роскошно и способны оживить самые банальные образы, самые ожидаемые А-силуэты, от которых все порядком устали. Так, например, невесты буквально влюблены в платье от Soterro & Midgley Aberdeen, которое совершенно не удивляет своим кроем, зато покоряет росписью по тяжелому и плотному атласу. Безусловно, привлекает внимание и объемный лиф с оторочкой.

Еще один пример того, как работает объемная вышивка по ткани — в коллекции Justin Alexander Josette: буквально распустившиеся по подолу традиционного наряда цветы превращают образ из ничем не примечательного в эффектный и притягивающий взгляды. Согласитесь, такую юбку так и хочется разглядывать!

Наконец, если вышивка не ваш вариант, присмотритесь к актуальной не только в свадебных сезонах объемной драпировке, которая придает фигуре невесты драматизма и делает весь образ более глубоким и многогранным. Наши ставки — на платье цвета игристого от Who Decides и Gaurav Gupta Couture: в таких нарядах вы будете выглядеть, словно греческая богиня.

Девчачья романтика

Если вы хотели выглядеть на собственной свадьбе как настоящая принцесса — это однозначно ваш сезон. Время пришло! Наивные и трогательные силуэты, рукава-фонарики, складочки и бантики — все это не просто популярно, но ультрамодно. Причем в этом тренде можно поэкспериментировать и с длиной. Так, классическая макси-история отлично представлена в коллекции Allure: здесь и украшенный жемчугом лиф, и юбка-солнце, но главное, конечно, — приспущенные объемные рукава, создающие потрясающий девичий романтический флер.

Тем, кто предпочитает мини, просто необходимо увидеть платье Celia Kritharioti Couture: силуэт-трапеция завершается модной горловиной-стойкой с эффектным розовым бантом, а сам наряд будто создан из объемных белоснежных цветов и бабочек.

Деловитость и практичность

От сезона к сезону набирает популярность свадебный жакет — нарядный акцент, который способен превратить любое белое платье в торжественный и праздничный комплект. Скажем прямо: это не только модно, но еще и очень функционально и удобно. Тем более что тренд подхватили на самом верху: образ невесты у Chanel был построен именно на таком жакете.

Демократичную casual-тенденцию с радостью тиражируют и обычно консервативные Erdem, и бунтари из Costelloe, и минималисты из Carven.