Назван самый модный оттенок в мужском гардеробе

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов назвал самый модный оттенок в мужском гардеробе. Об этом он написал в Telegram-канале.

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«Продолжаю модные наблюдения за мужскими неделей моды. Из очевидного: самый популярный принт сезона — полоска; самый популярный лук сезон — пижама; самый популярный предмет гардероба — короткие шорты; самый популярный аксессуар — галстук; а вот и претендент на самый популярный цвет — авокадно-лаймовый микс», — написал Рогов.

Несколько недель назад ведущий «Модного приговора» посоветовал вместо плетеной корзинки из рафии купить «желейную». По мнению Александра Рогова, с такой сумкой можно ходить не только в супермаркет или на рынок, но и по городу.

До этого ведущий «Модного приговора» рекомендовал приобрести «кепку деда».

Александр Рогов также выложил пост, в котором посоветовал приобрести трикотажный джемпер с коротким рукавом на весну и лето.