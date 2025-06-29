Иванка Трамп вышла на публику в мини-платье

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка показала фигуру в мини-платье. Бизнесвумен разместила фотографии в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Иванка Трамп вместе с семьей проводит время в Венеции, где проходит празднование свадьбы миллиардера Джеффа Безоса и журналистки Лорен Санчес. 28 июня бизнесвумен посетила вечеринку, которую организовали влюбленные. Для закрытого мероприятия дочь президента США выбрала черное мини-платье Carolina Herrera, кольца и массивные серьги. Иванке Трамп уложили волосы в локоны и сделали макияж с угольно-черными стрелками, румянами и ярко-розовой помадой.

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В феврале Дональда Трампа и Иванку Трамп заметили на решающем матче Национальной футбольной лиги (НФЛ) США в Новом Орлеане. Вместе с ними также был восьмилетний сын Иванки, Теодор. Дочь президента США появилась на соревнованиях в белом костюме, который состоял из жилета и облегающих брюк. Она дополнила свой образ коричневым кожаным ремнем, золотыми серьгами, массивным браслетом и сумкой. Иванке Трамп уложили волосы и сделали макияж с черной подводкой и розовой помадой.

На днях бизнесвумен выложила в личный блог фото, где позировала в красном силуэтном платье и босоножках на террасе. Дочь президента США предстала перед камерой с уложенными волосами и макияжем в естественном стиле.