Оксана Самойлова поделилась кадрами в «голом» комбинезоне

Бизнесвумен Оксана Самойлова снялась в прозрачном комбинезоне. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Оксана Самойлова позировала в «голом» черном комбинезоне и бюстгальтере. Волосы она распустила и сделала вечерний макияж с угольно-черными стрелками и матовой коричневой помадой. Бизнесвумен также снялась в черных облегающих брюках, жакете и корсете из белого кружева.

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Знаменитость вместе с супругом растит трех дочерей и сына: Ариелу, Лею, Майю и Давида. Блогерша отмечала, что очень любит младенцев и задумывается о пятом ребенке, но ее останавливает нехватка времени. По словам Самойловой, больше всех из-за этого переживает старшая девочка, которая сильно к ней привязана.

На прошлой неделе Оксана Самойлова и Джиган появились на выпускных своих дочерей. Блогерша отправилась в школу в черном боди с глубоким декольте и сером брючном костюме. Она также надела серебристые массивные серьги и цепь. Знаменитость сделала макияж с угольно-черными стрелками и розовыми губами и уложила волосы. Однако некоторые интернет-пользователи не оценили образ Самойловой.