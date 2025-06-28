Наталья Водянова вышла в свет в нежном образе с мини-юбкой

Супермодель Наталья Водянова в мини-юбке и топе посетила показ в Париже. Об этом сообщает Vogue.

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43-летняя Наталья Водянова предпочла для показа Dior в Париже образ с серой мини-юбкой и розовым топом без бюстгальтера. Мероприятие она посетила под руку с мужем Антуаном Арно.

В марте Наталья Водянова и ее муж-миллиардер Антуан Арно посетили показ Christian Dior, который прошел в рамках Недели моды в Париже. Супермодель пришла на закрытое мероприятие в белом макси-платье с блестящим верхом, дополнив его черным поясом, светлыми туфлями на каблуках, золотым браслетом и сумкой. Бизнесмен позировал перед фотографами в черной водолазке, синем брючном костюме и туфлях. Супруги снялись вместе с дизайнером Марией Грацией Кьюри.

Наталья Водянова и Антуан Арно вместе с 2011 года, однако узаконили свои отношения лишь в 2020-м. Супруги воспитывают двоих общих детей — 9-летнего Максима и 7-летнего Романа — а также троих детей супермодели от бывшего мужа, британского аристократа Джастина Портмана: 22-летнего Лукаса, 17-летнюю Неву и 16-летнего Виктора.