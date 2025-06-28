Алена Водонаева снялась в леггинсах на крыше небоскреба

Ведущая Алена Водонаева снялась в легинсах на крыше небоскреба в Нью-Йорке. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

42-летняя Алена Водонаева позировала в черных легинсах, футболке с принтом и туфлях на высоких каблуках. Волосы она распустила, выпрямила и сделала вечерний макияж. Съемка прошла на остекленной крыше небоскреба в Нью-Йорке.

© Соцсети

В 2009 году звезда официально зарегистрировала отношения с бизнесменом Алексеем Малакеевым. В 2010 году у пары родился первенец Богдан, а через год они расстались. Блогер подчеркивала в интервью, что выбрала лучшего отца для своего сына и считает экс-мужа достойным человеком.

Водонаева рассказывала в соцсетях, что Малакеев не балует их сына. По словам знаменитости, бизнесмен не считает нужным пока покупать мальчику дорогие подарки, поэтому выбирает все не дороже 10 тысяч рублей. Блогер уважает позицию экс-супруга, но сама придерживается других взглядов.

Телеведущая признавалась, что не планирует больше заводить детей, поэтому выстраивает жизнь «только для себя». По словам Водонаевой, она давно не испытывала чувство влюбленности, но не страдает от этого — ей нравится быть одной.