Стрижка лесенка: кому подойдет и как стильно укладывать

Стрижка лесенка стала популярной в 90-х благодаря актрисе Дженнифер Энистон. До сих пор эта прическа остается одной из самых востребованных, так как подходит практически всем женщинам — для всех типов волос и форм лица. Кроме того, она позволяет экспериментировать с укладками и челками. Подробнее о том, какие виды стрижек лесенка существуют и как их правильно делать на коротких, средних и длинных волосах, — в материале «Ленты.ру».

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Что такое стрижка лесенка и как она выглядит

Стрижка лесенка — это техника ступенчатого среза, при которой пряди у лица короче, а длина плавно увеличивается к затылку. В отличие от каскада, где слои могут быть более выраженными и контрастными, лесенка отличается мягкостью линий и естественностью переходов.

«Основная задача такой стрижки — создать легкость, динамику и визуальный объем, не теряя при этом длины волос. Лесенка может быть выполнена как по всей длине, так и только в зоне лица, что позволяет корректировать черты и подчеркивать достоинства внешнего вида. Эта стрижка подходит практически всем, независимо от возраста и структуры волос», — рассказала «Ленте.ру» парикмахер-универсал салона красоты «Ростовчанка» Дарья Гончарова.

Стрижка лесенка на коротких волосах

На коротких волосах лесенка смотрится особенно свежо и динамично. Обычно ступени начинают формировать от макушки или чуть ниже, а длина может варьироваться от ультракоротких вариантов до классического боба.

Короткая лесенка визуально придает объем даже самым редким и тонким волосам, а также позволяет экспериментировать с челкой — прямой, косой или рваной. Особенно актуальна лесенка на короткой длине для тех, кто хочет добавить прическе текстуры и движения, не теряя при этом женственности, отметила эксперт.

Стрижка лесенка на средние волосы

Средние волосы — идеальная база для классической лесенки. Здесь можно реализовать множество вариантов: от легкой градуировки только у лица до выраженных ступеней по всей длине.

Особенно выигрышно прическа на волосах средней длины смотрится с удлиненной челкой или асимметричными прядями, которые мягко обрамляют лицо. Такая стрижка позволяет экспериментировать с укладками: можно создавать объем у корней, делать легкие волны или, наоборот, выпрямлять волосы для создания более строгого образа.

Стрижка лесенка на длинные волосы

Длинные волосы и лесенка — это классика, которая всегда в моде. Ступенчатая стрижка позволяет сохранить длину, но при этом добавить волосам легкости и движения. Лесенка на длинных волосах может быть как очень деликатной, с минимальным перепадом длины, так и более выраженной, с заметными слоями.

Стрижка особенно хорошо будет смотреться на густых и тяжелых волосах, которым не хватает воздушности

Кроме того, стрижка лесенка на длинных волосах облегчает укладку и позволяет создавать красивые волны, локоны или объемные прически.

Как выбрать стрижку под тип волос

Лесенка на тонкие волосы

Структура волос тоже играет важную роль при выборе варианта лесенки. Тонкие волосы благодаря ступенчатой структуре приобретают дополнительный объем, выглядят гуще и живее.

Главное — не делать слишком резких перепадов длины в стрижке, чтобы не потерять плотность волос

Лучше выбирать мягкую градуировку и легкие слои, которые придадут воздушность, но не сделают концы слишком редкими. Для тонких прядей особенно важно использовать качественные средства для укладки и ухода, чтобы подчеркнуть объем и сохранить здоровье волос.

Лесенка на густые волосы

На густых волосах лесенка помогает убрать излишнюю тяжесть, облегчить укладку и добавить движения. Здесь можно позволить себе более выраженные ступени, особенно если волосы прямые и тяжелые.

Лесенка на кудрявых волосах

Лесенка на кудрявых волосах смотрится очень эффектно, но требует особого подхода. Ступени должны быть мягкими, чтобы не создавать излишнего объема в определенных зонах. Лучше всего делать градуировку по всей длине, чтобы локоны красиво ложились и не пушились.

Для вьющихся волос важно использовать увлажняющие средства и кремы для укладки, чтобы подчеркнуть структуру и избежать излишней пушистости

Варианты укладки лесенки

Один из главных плюсов лесенки — простота и вариативность укладки. Для естественного эффекта достаточно вымыть голову, нанести немного несмываемого кондиционера или масла на кончики волос и высушить феном с насадкой-диффузором. Можно слегка взбить пряди руками, чтобы подчеркнуть ступени. Такая укладка занимает минимум времени и всегда выглядит стильно.

Если хочется добавить объема, используйте мусс или пенку для укладки. Нанесите средство на корни, опустите голову вниз и подсушите феном. Лесенка сама по себе придает объем, а с помощью укладочных средств эффект будет еще заметнее.

Для создания волн или локонов используйте плойку или утюжок, накручивайте пряди в разных направлениях — так укладка будет выглядеть естественно и динамично. Не забывайте про термозащиту, чтобы сохранить здоровье волос Дарья Гончарова парикмахер

Поскольку лесенка предполагает наличие ступеней и открытых концов, важно регулярно использовать масла и сыворотки для кончиков, чтобы избежать сечения и сохранить аккуратный вид стрижки. Регулярное обновление среза у мастера поможет поддерживать форму и здоровье волос.

По словам эксперта, лесенка отлично сочетается с заколками или невидимками. Сейчас особенно актуальны минималистичные украшения для волос, которые подчеркивают индивидуальность.

Как выбрать стрижку под форму лица

Круглое лицо

«Для круглого лица важно визуально вытянуть силуэт и добавить вертикальных линий. Лучше всего подойдет лесенка с удлиненными прядями у лица, которые начинаются чуть ниже подбородка», — отметила Дарья Гончарова.

Избегайте слишком коротких ступеней и прямых челок — они могут сделать лицо еще более круглым. Хорошо смотрится стрижка лесенка с асимметричной или косой челкой, а также с легкой градуировкой по всей длине. Она позволяет скорректировать пропорции и сделать лицо более гармоничным.

Овальное лицо

Девушкам с овальным лицом подходит практически любой вариант лесенки. Можно экспериментировать с длиной ступеней, челкой, асимметрией. Главное — учитывать структуру волос и личные предпочтения.

Как отмечает Дарья Гончарова, лесенка на овальном лице может быть как очень мягкой, так и более графичной, с четко выраженными слоями.

Треугольное или сердцевидное лицо

Для лица в форме треугольника важно сбалансировать широкую верхнюю часть и более узкий подбородок. Лесенка с прядями, начинающимися от уровня скул или чуть ниже, поможет визуально сузить лоб и добавить объема в нижней части лица.

Хорошо смотрится удлиненная челка на бок или легкая градуировка по всей длине

Квадратное лицо

Для квадратного лица задача лесенки — смягчить угловатость и добавить женственности. И стрижка с мягкими, плавными переходами и прядями, обрамляющими скулы, отлично с ней справляется. Хорошо смотрятся ступени, начинающиеся от уровня скул или чуть ниже.

Дополнить образ можно с помощью легкой рваной челки или удлиненных боковых прядей. Такой вариант лесенки поможет сделать черты лица более мягкими и утонченными.