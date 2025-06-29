Какое время года лучше всего выбрать для пластической операции

Несмотря на осведомленность и растущий интерес к пластической хирургии, распространяется множество мифов, касающихся операций и их сезонности. Действительно ли решение сделать операцию должно зависеть от времени года, «Вечерняя Москва» обсудила вместе с пластическим хирургом Софьей Абдулаевой.

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Факторы, влияющие на сезонность операций

По ее словам, сезонность операций в пластической хирургии можно охарактеризовать как «связь между временем года и объемом проведенных хирургических вмешательств».

Как показывают наблюдения, существуют определенные тенденции, когда пациенты чаще всего обращаются за услугами пластических хирургов, — отметила врач. — Главные факторы, влияющие на эту сезонность, можно разделить на две категории: физиологические и психологические.

Физиологические факторы:

многие операции требуют временного ограничения физической активности и предусматривают ношение компрессионного белья. Например, при проведении процедур по липоскульптуре пациентам рекомендуется носить компрессионное белье на протяжении месяца. В прохладные сезоны это может быть значительно комфортнее, чем поздней весной и летом;

летние температуры могут способствовать увеличению потоотделения, что может ухудшить условия заживления после операции.

Однако в современных условиях наличие кондиционера позволяет значительно уменьшить дискомфорт в жаркую погоду. Поэтому пациенты по-прежнему могут делать операции в теплые месяцы, если они имеют возможность оставаться в комфортной обстановке дома после хирургического вмешательства, — подчеркнула специалист.

Психологические факторы:

многие пациенты могут избегать хирургического вмешательства в зимние месяцы из-за праздников и предвкушения времени, проводимого с семьей и друзьями;

летние месяцы, наоборот, могут восприниматься как время обновления и возможности для изменения, что делает их более предпочтительными для пластических операций;

важным фактором является то, что после операций, таких как блефаропластика, необходимо носить длительное время солнцезащитные очки. Понятно, что зимой человек в таких очках вызывает повышенное внимание. А вот в летние месяцы это выглядит более логично и уместно.

Пластическая хирургия и социальные факторы

Еще один важный момент, по мнению пластического хирурга, — это влияние социальных факторов.

Для многих пациентов весна и лето ассоциируются с началом нового этапа в жизни, будь то подготовка к свадьбе или отпуску, а также просто желание выглядеть лучше к сезону открытых нарядов. Это может способствовать росту числа операций в эти месяцы. Противоположная ситуация наблюдается осенью и зимой. Многие пациенты могут предпочесть отложить операцию на это время, что станет также связано с возвращением к учебе или работе после отпусков, — пояснила Абдулаева.

Операции на лице vs операции на теле

Операции на лице (например, ринопластика или увеличение губ) и операции на теле (липосакция и абдоминопластика) могут иметь разные временные рамки, заметила врач. В частности, для лицевых операций фактическая сезонность может быть менее выраженной.

За исключением блефаропластики, после которой пациентам рекомендуется носить солнцезащитные очки в течение определенного времени после операции, — уточнила хирург. — Большинство же процедур, проводимых на лице, могут быть выполнены в любое время года.

Что касается операций на теле, то здесь действительно можно отметить более отчетливую сезонность, подтвердила врач.

Но в данном случае это больше зависит от пожеланий клиента. Например, весной, перед летним сезоном, пациенты чаще выбирают процедуры, связанные с формированием фигуры, например липоскульптуру, поскольку идет подготовка к пляжному сезону и возникает желание выглядеть лучше в открытой одежде, — объяснила специалист.

Важно помнить, что каждый случай индивидуален и решение о проведении операции должно приниматься совместно с квалифицированным специалистом, подчеркнула доктор.

Пластическая хирургия — это не только мода, но и способ улучшить качество жизни. И важно выбрать правильный момент для этого серьезного шага, — заключила Абдулаева.

За стремлением к совершенству часто скрываются неочевидные психологические причины, а последствия операций могут быть непредсказуемыми. Как быть, если ожидания от операции не оправдались, рассказала «ВМ» клинический психолог Елена Ильина.