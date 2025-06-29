В России будет продаваться одежда под брендом Aurus

Продажа одежды под брендом Aurus начнется в России, уже разработаны линейки женской и мужской коллекции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.

В министерстве отметили, что рынок трикотажа и вязаных изделий из кашемира в России сейчас активно развивается, появляется много новых компаний. Так, осенью 2024 года была создана компания "Аурус кашемир" для разработки, производства и реализации одежды под брендом Aurus.

"На текущий момент разработаны линейки женской и мужской коллекции, которые поступят в продажу в соответствии со стратегией продвижения бренда", - отметили в пресс-службе министерства.

Там добавили, что "Аурус кашемир" развивает международную кооперацию со странами-партнерами. Например, при производстве одежды используется премиальный монгольский кашемир.

В конце 2024 года монгольская компания "Блю скай кашемир" подписала соглашение с компанией "Аурус кашемир", которое нацелено на реализацию проектов по переработке кашемира и поставку на российский рынок и рынок стран ЕАЭС пряжи и тканей. На днях в рамках Евразийского экономического форума торговый представитель РФ в Монголии Максим Васильев, говоря о проекте "Аурус кашемир", сказал, что к нему могли бы подключиться и представители Белоруссии и Киргизии.

В настоящее время под брендом Aurus производятся автомобили класса люкс, а также климатическая техника и бутилированная вода.

В декабре 2022 года на тот момент вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью ТАСС сообщил, что у компании Aurus есть идеи по использованию бренда в выпуске одежды, климатической техники, бизнес-джетов и яхт.