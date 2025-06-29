Невестка Наташи Королевой показала лицо после нескольких операций

Новокузнецкая невестка певицы Наташи Королевой поделилась фото с результатом операций на челюсти, которые она перенесла.

Жена сына Наташи Королевой и Тарзана Мелисса Глушко продемонстрировала, как ее лицо изменилось после ряда хирургических вмешательств. Она опубликовала фото на своей странице в соцсети, которое, предположительно, было сделано после операций на челюсти.

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Подписчики бывшей стриптизерши из Новокузнецка написали, что восхищены ее внешностью. Они отметили, что Мелисса прошла сложный и долгий путь, но теперь выглядит счастливой.

Напомним, в январе невестка Королевой, которая ранее ушла из стриптиза, перенесла первую сложную операцию на челюсти, Мелисса решила сделать ее, так как из-за полученной в детстве травмы кость росла неправильно. В апреле ей сделали вторую операцию.