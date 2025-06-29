Милли Бобби Браун снялась в бикини на пляже

Звезда «Очень странных дел», актриса Милли Бобби Браун, показала фигуру в купальнике. Артистка разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

21-летняя Милли Бобби Браун была запечатлена в голубом крошечном бикини с принтом, который дополнила массивной цепочкой, серьгами и солнцезащитными очками. Актриса позировала с уложенными в пучок волосами и без косметики на пляже.

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В начале марта Милли Бобби Браун вышла в свет в красном блестящем платье с глубоким декольте и босоножках в тон. Волосы она распустила и сделала расслабленную укладку. Ей также нанесли макияж с угольно-черными стрелками и красной помадой.

До этого Милли Бобби Браун и ее супруг Джейк Бонджови были замечены в Нью-Йорке. Актриса появилась на публике в черном абсолютно прозрачном платье из кружева, украшенном мехом. Артистка также надела атласные туфли на каблуках и серьги. Звезда «Очень странных дел» собрала волосы в пучок с прядями у лица и сделала макияж с угольно-черными стрелками и коричневым блеском для губ.