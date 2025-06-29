Оксана Самойлова снялась в полупрозрачном корсете

Блогерша Оксана Самойлова продемонстрировала фигуру в полупрозрачном корсете. Знаменитость разместила видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя Оксана Самойлова предстала перед камерой в черном полупрозрачном корсете, который сочетала с легинсами в тон, чокером, серьгами и каффами. Блогерша была запечатлена с уложенными распущенными волосами и макияжем с угольно-черными стрелками, серебристыми тенями, румянами, контурингом и матовой розовой помадой.

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На днях Оксана Самойлова стала гостьей премии «Мама года — 2025» журнала MODA topical, которая прошла в Москве. Блогерша в разговоре с журналистами призналась, что мечтает еще об одной дочери. Жена Джигана заявила, что они с рэпером уже работают над пополнением в семье.

«Я абсолютно готова! Мы активно работаем над этим вопросом», — сказала модель.

Знаменитость вместе с супругом растит трех дочерей и сына: Ариелу, Лею, Майю и Давида. Блогерша отмечала, что очень любит младенцев и задумывается о пятом ребенке, но ее останавливает нехватка времени. По словам Самойловой, больше всех из-за этого переживает старшая девочка, которая сильно к ней привязана.