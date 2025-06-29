Звезда реалити-шоу и модель Кайли Дженнер показала фигуру в металлическом топе. Бизнесвумен опубликовала фотографию в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На днях Кайли Дженнер вместе с семьей прилетела в Венецию на свадьбу миллиардера Джеффа Безоса и журналистки Лорен Санчес. На одну из вечеринок модель отправилась в металлическом крошечном топе без бюстгальтера и белой юбке. Звезде реалити-шоу уложили волосы в локоны и сделали макияж в нюдовых тонах. Она позировала у окна на вилле.

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В начале июня 27-летняя Кайли Дженнер рассекретила операцию на груди. Блогерша Рэйчел Лири похвалила модель, сказав, что ее грудь выглядит очень естественно. Она спросила у бизнесвумен, благодаря какой процедуре та добилась такого результата: пересадка жира или же просто вставила импланты.

«Объем 445 кубических сантиметров, умеренный профиль, половина под мышцами, силикон, хирург Гарт Фишер. Надеюсь, это поможет», — рассказала модель.

Позже издание Daily Mail со ссылкой на инсайдера сообщило, что актер Тимоти Шаламе подтолкнул свою возлюбленную Кайли Дженнер публично рассказать о маммопластике.