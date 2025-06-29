Брэд Питт рассказал, как составлял себе образы в 90-х

Актёр 30 лет назад был одним из главных модников Голливуда. Брэд Питт порассуждал о том, как выглядел в 90-е. Он пошутил, что чаще всего составлял образы из вещей, которые просто подбирал на полу дома. Тогда в моде действительно был стиль гранж.

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Это выглядело так, что я просто брал рваные джинсы, которые валялись на полу. Второй элемент идеального лука — хорошая фланелевая рубашка. Это было очень просто, а потом в нас появилась опрятная сторона, которая всё испортила, — объяснил Питт.

В те годы артист появлялся на ковровых дорожках в крайне разнообразных нарядах. Брэда можно было увидеть как в элегантных брючных костюмах и рубашке, так и в широких штанах и растянутой футболке.