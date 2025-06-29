Ким Кардашьян выложила фото в маленьком бикини и косынке

Звезда реалити-шоу и модель Ким Кардашьян продемонстрировала фигуру в купальнике. Она опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ким Кардашьян показала бэкстейдж со съемок коллаборации ее бренда Skims с Roberto Cavalli. 44-летняя модель сидела перед зеркалом в бирюзовом крошечном бикини с принтом, к которому добавила косынку и платок на бедра. Звезда реалити-шоу также надела парик с белыми волосами. Бизнесвумен сделали макияж в нюдовых тонах.

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13 мая Ким Кардашьян прибыла в парижский суд, чтобы дать показания по делу об ограблении, которое произошло в 2016 году. Модель появилась на заседании в черном костюме, туфлях на каблуках и драгоценных украшениях: колье с бриллиантами Samer Halimeh New York за $3 миллиона, каффе Briony Raymond за $8100, бриллиантовых серьгах, браслете на щиколотку и кольце. По информации журналистов, стоимость полного образа бизнесвумен составляет около $6 миллионов. Инсайдер Daily Mail сообщил, что Кардашьян своим нарядом хотела поиздеваться над преступниками.

22 мая модель показала видео, где ей вручают диплом юриста. Кардашьян выбрала для мероприятия серый свитер, кожаную мини-юбку, колготки и белые туфли на каблуках.