Российская рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, объяснила причину пластики мужа, рэпера Moneyken (настоящее имя Олег Еропкин). Соответствующая публикация появилась в ее аккаунте в соцсети TikTok.

24-летняя знаменитость рассказала, что ее супруг дважды подвергался коррекции формы носа. По ее словам, причиной тому стал конфликт с отцом, вследствие которого тот нанес ему травму.

«У него [рэпера Moneyken] были очень напряженные отношения в семье, и отец сломал ему нос. После этого ему пришлось делать две операции. Можно ли над этим смеяться? Даже не знаю», — иронично заявила исполнительница.

Ранее в июне Инстасамка решила свести татуировку. Она разместила серию снимков, на одном из которых продемонстрировала предплечье с набитым изображением.