Капсульный гардероб: зачем он нужен и как его составить

В последние годы словосочетание «капсульный гардероб» стало настоящим модным манифестом осознанности. Минимализм, рациональность и личный стиль — три кита, на которых держится эта концепция. Мы поговорили со стилистом Юлией Зверевой, чтобы разобраться, как правильно собрать капсулу, с чего начать и почему она действительно экономит деньги.

С чего начать?

Капсульный гардероб — это ограниченное, но продуманное количество вещей, которые сочетаются друг с другом и подходят вашему образу жизни. Это не значит, что в шкафу должны остаться только серые футболки и бежевые брюки. Наоборот — капсула может быть разной: минималистичной или яркой, классической или современной. Главное — осознанность и гибкость.

Первый и самый важный шаг — проведение ревизии.

«Вытащите все из шкафа, разделите на 3 стопки — оставить, отдать или выбросить, сомневаюсь», — советует эксперт.

После сортировки важно посмотреть на вещи критически. Оставлять стоит только то, что действительно подходит: по цвету, фасону, вашему настроению и образу жизни. Для того чтобы капсула работала, нужна система. И одна из ее основ — палитра. Выберите 3–4 основных нейтральных цвета и несколько акцентных — этого вполне достаточно, чтобы вещи легко комбинировались и не наскучили.

Сколько вещей должно быть в капсуле

Нельзя назвать точные цифры, но есть ориентиры: 20–50 предметов на сезон, включая обувь и аксессуары. Этого вполне достаточно, чтобы выглядеть разнообразно и при этом не перегружать шкаф.

Что обязательно должно быть:

База — сюда входят нейтральные брюки, юбки, водолазки, рубашки, футболки.

Яркие детали — несколько трендовых или ярких элементов, которые оживляют образы, должны быть в каждом гардеробе.

Универсальная верхняя одежда — пальто, жакет, джинсовка.

Обувь на каждый день — кроссовки, лоферы, ботинки или сапоги.

Что входит в базу?

Базовые вещи — это то, на чем строится гардероб. Они не скучные, как может показаться на первый взгляд, а гибкие и незаменимые — легко сочетаются между собой и дают простор для фантазии. Самые основные вещи для верха — это белая рубашка, водолазка, футболка, лонгслив и джемпер. А для низа в каждом шкафу должны быть прямые джинсы, черные брюки, прямая юбка. Верхняя одежда и обувь зависят от погодных условий и ваших предпочтений.

Действительно ли капсульный гардероб помогает экономить?

Капсульный гардероб часто воспринимается как способ сэкономить. Это правда, но с нюансами.

«Экономия есть, но в долгосрочной перспективе — меньше спонтанных покупок. Однако капсульный гардероб требует вложений на этапе сборки, качественные вещи стоят дороже. Главный плюс — не нужно каждый сезон полностью обновлять гардероб», — комментирует эксперт.

Вы не тратите деньги на бесполезные покупки, которые будут надеты всего несколько раз, что особенно полезно для бюджета любительниц импульсивных покупок.

Как часто пересматривать капсулу

Лучше делать это раз в сезон, то есть примерно каждые 3–4 месяца. Убирайте то, что износилось, и при необходимости добавляйте что-то новое. Например, необязательно игнорировать тренды. Капсула не запрещает моду — просто предлагает её адаптировать. Вы можете добавить яркий шарф, сумку или серьги в модном цвете. Или выбрать блузу с актуальным рукавом, но в нейтральной палитре. Главное — чтобы вещь не нарушала баланс.

Каких ошибок важно избегать

Многие начинают собирать капсулу слишком буквально. Покупают только базовые вещи, избегая цвета — в итоге гардероб получается скучным. Кто-то копирует чужую капсулу из интернета, не учитывая свой образ жизни: работа в офисе, декрет, фриланс — у всех разный ритм. Некоторые забывают про комфорт или сезонность — и потом мерзнут зимой в тонкой футболке из списка «маст-хэвов». Поэтому при подборе одежды в первую очередь нужно ориентироваться на свои индивидуальные потребности и вкусы.