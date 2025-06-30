Уход за вещами летом: девять лайфхаков против пятен и выгорания

Белая майка, сандалии, льняное платье и любимая сумка из рафии — все это не доживет до конца августа, если не знать, как правильно ухаживать за одеждой и аксессуарами летом. «‎Рамблер» поделится простыми, но эффективными лайфхаками.

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Почему вещи страдают именно летом?

Солнце, пыль, пот, дезодорант, пляжный песок, капли соков и кофе, внезапный ливень, потом снова солнце — и все это в один день. Летом одежда изнашивается особенно быстро.

Натуральные ткани выцветают, белое желтеет, а синтетика начинает пахнуть, даже если вы просто стояли в тени. Добавим к этому: частые стирки, ношение на голое тело, духи, солнцезащитный крем, жаркие поездки и, конечно, мороженое, которое всегда падает не туда.

Как ухаживать за вещами?

1. Солнечные лучи

Ультрафиолет разъедает не только эпидермис, но и волокна тканей. Особенно это касается ярких и темных цветов, которые летом моментально теряют насыщенность. Чтобы этого избежать:

Стирайте вещи наизнанку — особенно черные, синие, бордовые и зеленые.

Добавляйте на последнем этапе стирки уксус (1 ст. ложка) — он фиксирует цвет.

Сушите только в тени.

Используйте специальные спреи с УФ-защитой для ткани.

Как вернуть цвет старой одежде

2. Пот и дезодоранты

Желтые пятна под мышками — не результат грязи, а химическая реакция пота и антиперспиранта (особенно содержащего алюминий). Они не выводятся обычной стиркой. Что помогает:

Паста из пищевой соды и перекиси водорода — нанесите на пятно, оставьте на 30 минут, постирайте.

Не используйте хлорный отбеливатель. Он только закрепит пятно.

Выбирайте дезодоранты без солей алюминия — это полезно не только для майки, но и для подмышек.

3. Солнцезащитный крем

Кремы с SPF могут оставлять жирные пятна, которые особенно заметны на синтетике и купальниках. Что делать:

Наносите крем минимум за десять минут до того, как надеть одежду.

Если пятно все же появилось — протрите его средством для мытья посуды (оно расщепляет жир), подождите, затем постирайте.

Купальники стирайте вручную в прохладной воде с шампунем для детей или деликатной стирки. Машинка и порошок портят эластан.

5. Текстильная обувь и сандалии

Сандалии стираются пылью, потом, песком. Белые кеды вечно в сером налете, а кожаные лоферы заламываются от жары. Советы:

Белые кеды можно мыть пастой из соды и перекиси или мылом и щеткой. Сушить — только с бумагой внутри и не на солнце.

Сандалии очищайте влажной салфеткой с каплей спирта — это убирает пыль и запах.

Кожаную обувь протирайте уксусом с водой 1:1, а потом увлажняйте кремом.

5. Натуральные сумки и плетеные аксессуары

Соломенные шляпы, сумки из рафии, тростниковые ремни — идеальны летом, но беззащитны перед влагой и грязью:

Никогда не носите их под дождем и не кладите на влажный песок.

Пятна удаляйте сухой щеткой или меламиновой губкой.

Храните в коробке с саше, а не на открытом солнце.

6. Линька

Летом хочется носить разноцветное, а стирать лень. Но не вздумайте класть в одну машинку зеленую блузку и белое белье.

Проверяйте яркие вещи на линьку: намочите угол и потрите белой тканью. Если остается след — стирайте отдельно.

Добавляйте в барабан салфетки для ловли цвета.

Не замачивайте цветные вещи в горячей воде.

7. Вещи на голое тело

Топы, сарафаны, футболки летом впитывают пот моментально. Кажется, их нужно стирать после каждого выхода. Но нет.

Стирайте при 30–40°C, не используйте агрессивные порошки.

Добавляйте немного уксуса в полоскание — он удаляет остатки пота и дезодоранта.

Не сушите впритык — вентиляция важна.

8. Пятна от еды, вина, мороженого

Лето — сезон пикников и уличной еды. И каждый обед может закончиться катастрофой. Чем удалять пятна:

Кофе и чай: сразу промокните, затем полейте кипятком через ткань.

Ягоды: замочите в холодной воде с лимонным соком.

Мороженое и жир: жидкость для мытья посуды плюс теплая вода.

9. Хранение

Усталые после прогулки, мы часто бросаем шляпу на стул, платье на спинку кровати, а купальник забываем в пакете. Но летом это преступление: вещи должны дышать — особенно натуральные.

Не складывайте вещи, пока они еще влажные. Это путь к пятнам и запаху.

Шляпы лучше хранить в коробке, а обувь — с наполнителем внутри.

Подводя итог: относитесь к вещам как к телу. Мойте мягко, защищайте от солнца, не перегревайте, давайте отдых и не мучайте химией. Тогда летнее платье доживет до следующего сезона, а белая рубашка так и останется белой.

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