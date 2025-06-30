57-летняя звезда «Спасателей Малибу» удивила смелым выбором купальника

Американская актриса, сценарист, продюсер и фотомодель Донна Д'Эррико снялась в откровенном купальнике. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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На размещенном снимке 57-летняя звезда «Спасателей Малибу» позировала, сидя на коленях в кресле. При этом она повернулась к камере боком и продемонстрировала фигуру в черном купальнике с вырезом, который частично оголял ее грудь и живот. При этом знаменитость надела чулки, распустила волосы и запрокинула голову назад.

«Просто здесь немного перебор», — подписала она публикацию.

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Ранее сообщалось, что Донна Д'Эррико также снялась в откровенном образе. Тогда актриса поделилась кадром, на котором предстала в прозрачных черных колготках и бюстгальтере с сияющими стразами.