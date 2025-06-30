Собчак показала лицо «после тяжелых дней на ПМЭФ»

Журналистка Ксения Собчак показала лицо без косметики на отдыхе в Кисловодске. Телеведущая посетила центр превентивной медицины, чтобы обновить организм.

Соответствующая публикация появилась в личном блоге Собчак.

«Наконец-то мы и встретились с детоксом один на один после тяжелых дней на ПМЭФ», - сообщила журналистка.

Она рассказала, что за пару часов полета из Петербурга оказалась в Кисловодске. Собчак появилась в белом халате и очках. Она позировала без макияжа с собранными волосами.

«Можно сказать, для меня это как взрослый вариант лагеря в самом позитивном ключе, без построения отряда и пионерболом, но с абсолютно уникальным миксом, с которым у меня случился мэтч: австрийская майер-терапия, индийская аюрведа и никуда без ресурсов природы Кавказских Минеральных вод», - написала журналистка и опубликовала кадры занятий со специалистами.

Ранее сообщалось, что Собчак невольно помешала выступлению главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной на ПМЭФ.